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ППО України збила чотири ракети, запущені з російського підводного човна

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Одеса, П'ятниця 03 червня 2022 23:47
ППО України збила чотири ракети, запущені з російського підводного човна Фото: ППО України збила чотири ракети, запущені з російського підводного човна (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія ввечері, 3 червня, запустила чотири ракети з кримського напрямку. Всі вони були збиті українською ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Ракети були випущені з підводного човна з кримського напрямку.

Одна російська ракета збита над морем біля Одеси, ще 3 крилатих ракети цього вечора збиті над Миколаївською областю.

За даними ОК, зараз в Чорному морі на виконанні бойових завдань знаходиться три російських ракетних кораблі і підводний човен, а також 5 військово-десантних кораблів.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали ракетних ударів по Львівській області, в результаті затримувалися більше десятка поїздів.

Також повідомлялося, що при ударі не постраждав Бескидський тунель через Карпати.

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