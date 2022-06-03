Зеленський надав журналісту Невзорову громадянство України, - Геращенко

Російському журналісту Олександру Невзорову і його дружині Лідії надали громадянство України. Відповідний указ підписав український президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави МВС Антона Геращенка в Telegram .

"Олександру Невзорову і його дружині Лідії Невзоровій указом президента Володимира Зеленського надано громадянство України за видатні заслуги перед нашою країною", - написав він.

Оновлено 11:45: Олександр Невзоров на своїй сторінці в Instagram підтвердив надання йому українського громадянства.

"Про українське громадянство. Без зайвих слів. Все гранично просто", - написав він.

Журналіст заявив, що війна в Україні - це злочин, де злочинець - Росія, а жертва - Україна.

"Злочинець - Росія. Жертва - Україна. Це неможливо оскаржити або спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцеві або рятувати його жертву", - написав він.

Олександр Невзоров - російський журналіст і телеведучий. Автор відомої в минулому кримінальної і політичної програми "600 секунд і художнього фільму "Чистилище", що розповідає про події Чеченської війни. Він чотири рази ставав депутатом Державної Думи РФ.