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Зеленський надав журналісту Невзорову громадянство України, - Геращенко

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Київ, П'ятниця 03 червня 2022 12:10
Зеленський надав журналісту Невзорову громадянство України, - Геращенко Фото: Олександр Невзоров (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Російському журналісту Олександру Невзорову і його дружині Лідії надали громадянство України. Відповідний указ підписав український президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави МВС Антона Геращенка в Telegram.

"Олександру Невзорову і його дружині Лідії Невзоровій указом президента Володимира Зеленського надано громадянство України за видатні заслуги перед нашою країною", - написав він.

Оновлено 11:45: Олександр Невзоров на своїй сторінці в Instagram підтвердив надання йому українського громадянства.

"Про українське громадянство. Без зайвих слів. Все гранично просто", - написав він.

Журналіст заявив, що війна в Україні - це злочин, де злочинець - Росія, а жертва - Україна.

"Злочинець - Росія. Жертва - Україна. Це неможливо оскаржити або спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцеві або рятувати його жертву", - написав він.

Олександр Невзоров - російський журналіст і телеведучий. Автор відомої в минулому кримінальної і політичної програми "600 секунд і художнього фільму "Чистилище", що розповідає про події Чеченської війни. Він чотири рази ставав депутатом Державної Думи РФ.

Нагадаємо, раніше у Росії порушили справу проти Невзорова через нібито поширення фейків стосовно війни в Україні.

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