Швейцарія дозволила Німеччині передати танки "Леопард" для України
Швейцарія дозволила німецькій стороні передати бойові танки "Леопард" для України. Мова може йти про 42 одиниці військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesanzeiger.ch.
Повідомляється, що Німеччина отримала дозвіл на передачу танків "Леопард" з колишніх запасів швейцарської армії. Федеральне міністерство оборони, цивільної оборони і спорту Швейцарії зазначає, що Берлін може вільно приймати відповідне рішення на свій розсуд.
Видання зазначає, що в 2010-2011 роках Швейцарія передала назад 42 таких танки німецькому виробнику Rheinmetall. Але попередньо з них демонтували 120-міліметрові гармати, системи залпового вогню, кулемети, бортові системи зв'язку та інше обладнання. Ці комплектуючі залишилися в якості запасних частин для решти танків "Леопард".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Rheinmetall подав уряду Німеччини запит на продаж танків Україні.
Передбачається, що концерн готовий продати до 50 "Леопардів".
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