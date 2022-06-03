Журналісти Reuters потрапили під обстріл в машині бойовиків біля Сєвєродонецька
На окупованому Донбасі в районі Сєвєродонецька під обстріл потрапили журналісти Reuters. Вони їхали в машині проросійських бойовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що фотограф Олександр Єрмоченко і оператор Павло Клімов прямували з Рубіжного до Сєвєродонецька в автомобілі, який їм надали окупаційні сили. В результаті обстрілу загинув водій, а журналісти отримали поранення.
Reuters не вдалося відразу встановити особу водія, якого бойовики дали агентству для поїздки. Міністерство оборони України не відповіло на телефонний дзвінок з проханням прокоментувати інцидент.
Єрмоченко і Климов були доставлені в лікарню в Рубіжному, де їм була надана перша допомога: у Єрмоченко - невелике осколкове поранення, у Климова - перелом руки.
"Reuters висловлює свої найглибші співчуття родині водія у зв'язку з їх втратою", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше в Луганській області загинув журналіст французького телеканалу BFMTV Фредерік Леклерк Імхофф. Він висвітлював евакуацію мирних жителів, було обстріляно бронеавтомобіль, осколок потрапив чоловіку в шию.
Сьогодні стало відомо, що українські сили в ході контрнаступу в Сєвєродонецьку відтіснили противника і вибили його з деяких вулиць міста.
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