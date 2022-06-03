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Журналісти Reuters потрапили під обстріл в машині бойовиків біля Сєвєродонецька

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Сєвєродонецьк, П'ятниця 03 червня 2022 22:47
Журналісти Reuters потрапили під обстріл в машині бойовиків біля Сєвєродонецька Фото: на Донбасі поранені журналісти Reuters (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

На окупованому Донбасі в районі Сєвєродонецька під обстріл потрапили журналісти Reuters. Вони їхали в машині проросійських бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що фотограф Олександр Єрмоченко і оператор Павло Клімов прямували з Рубіжного до Сєвєродонецька в автомобілі, який їм надали окупаційні сили. В результаті обстрілу загинув водій, а журналісти отримали поранення.

Reuters не вдалося відразу встановити особу водія, якого бойовики дали агентству для поїздки. Міністерство оборони України не відповіло на телефонний дзвінок з проханням прокоментувати інцидент.

Єрмоченко і Климов були доставлені в лікарню в Рубіжному, де їм була надана перша допомога: у Єрмоченко - невелике осколкове поранення, у Климова - перелом руки.

"Reuters висловлює свої найглибші співчуття родині водія у зв'язку з їх втратою", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше в Луганській області загинув журналіст французького телеканалу BFMTV Фредерік Леклерк Імхофф. Він висвітлював евакуацію мирних жителів, було обстріляно бронеавтомобіль, осколок потрапив чоловіку в шию.

Сьогодні стало відомо, що українські сили в ході контрнаступу в Сєвєродонецьку відтіснили противника і вибили його з деяких вулиць міста.

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Сєвєродонецьк Reuters Війна Росії проти України
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