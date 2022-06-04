Шестой пакет санкций, отмена пошлин и сборов для украинского экспорта, гражданство Невзорову: новости за 3 июня

Европейский союз утвердил шестой пакет санкций против России, журналисту Невзорову предоставили гражданство Украины, ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 3 июня - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последнние новости

ЕС утвердил шестой пакет санкций против России: список ограничений

На фоне военной агрессии России против Украины, Европейский союз принял решение утвердить шестой пакет санкций. Ограничения были введены на нефть, экспорт и радиовещание агрессора.

Какие ограничения вел ЕС – читайте в материале РБК-Украина.

Официально: ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта

Европейский Союз официально отменил все пошлины и сборы с украинского экспорта направляется на европейский рынок. Это поможет восстановлению украинского бизнеса, который пострадал вследствие российской агрессии.

"Регуляторные правила, что временно приостанавливают все сборы с импорта, который поступает в ЕС из Украины, были обнародованы сегодня в Официальном журнале ЕС. Они вступят в силу завтра, 4 июня, и будут действовать до 5 июня 2023 года", - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер.

Макрон призвал не унижать Россию и не исключил визит в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию не нужно унижать сейчас, чтобы после завершения войны в Украине можно было вывести ее из изоляции. Вторжение в Украину, по словам Макрона, стало "исторической и фундаментальной ошибкой" российского президента Владимира Путина.

Также президент Франции не исключил, что посетит Украину. Но не уточнил, когда это может произойти.

Зеленский предоставил журналисту Невзорову гражданство Украины

Российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии предоставили гражданство Украины. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.

Александр Невзоров - российский журналист и телеведущий. Автор известной в прошлом криминальной и политической программы "600 секунд и художественного фильма "Чистилище", рассказывающего о событиях Чеченской войны. Он четыре раза становился депутатом Государственной думы РФ.

Массовые протесты в Ереване. Применены шумовые гранаты, 50 человек госпитализировано

В ходе антиправительственных демонстраций в столице Армении, Ереване, по меньшей мере 50 человек были госпитализированы. Для разгона демонстрантов полицейские использовали светошумовые гранаты.

Полицейские были вынуждены применить светошумовые гранаты после того, как демонстранты забросали их камнями. Давление на премьер-министра Никола Пашиняна усилилось с тех пор, как он приблизился к нормализации отношений с Азербайджаном.

Украину охватит мощными грозами и похолоданием

Погода в Украине на выходных принесет сильные грозы и дожди, а также похолодание. Если суббота будет синоптически спокойнее, то в воскресенье ситуация ухудшится. К счастью, снижение температуры будет кратковременным.

Читайте в материале Styler, что будет с погодой в стране следующие несколько дней.