Зеленський звернувся до українців на 100-й день війни: головні заяви
Українці протягом 100 днів повномасштабного вторгнення Росії після восьми років війни продовжували боротися за три слова - мир, перемога і Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
У сьогоднішньому зверненні президент перерахував слова і поняття, які з'явилися в лексиконі з 24 лютого 2022 року. В цілому президент назвав 100 слів, які вважає символами нової української історії, зокрема:
- У 2014 році Росія прийшла в Україну зі словом "війна", а 24 лютого додала до нього слово "повномасштабна";
- "Паляниця", "Стугна", "Козак", "Зміїний" і "Чорнобаївка". На думку Зеленського, в останньому слові можна побачити все про український опір і про ворогів;
- "Байрактар", Harpoon, HIMARS, Starlink, Javelin, "Нептун", "Жешув" і "ленд-ліз". Останнє відображає 100 днів боротьби, дипломатії та підтримки;
- Більше ніж просто слова - "Гостомель", "Охтирка", "Бородянка", "Чернігів", "Харків", "Херсон", "Ізюм", "Мелітополь" і "Азовсталь";
- "Волноваха", "Салтівка", "Попасна" і "Сєвєродонецьк" - слова, які хоче стерти противник, але українська сторона напише їх і слова "Буча" і "Маріуполь" поруч зі словом "трибунал";
- Україна уникає слова "біженець", але словом "переселенець" сподівається, що майбутнє мільйонів українців буде на батьківщині.
Нагадаємо, раніше з'явилося відео з динамікою російського вторгнення у перші 100 днів повномасштабної війни проти України.
Західні розвідки вважають, що Росії за цей часовий відрізок не вдалося досягти жодної стратегічної мети.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.