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Зеленський звернувся до українців на 100-й день війни: головні заяви

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Київ, П'ятниця 03 червня 2022 21:47
Зеленський звернувся до українців на 100-й день війни: головні заяви Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Українці протягом 100 днів повномасштабного вторгнення Росії після восьми років війни продовжували боротися за три слова - мир, перемога і Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

У сьогоднішньому зверненні президент перерахував слова і поняття, які з'явилися в лексиконі з 24 лютого 2022 року. В цілому президент назвав 100 слів, які вважає символами нової української історії, зокрема:

  • У 2014 році Росія прийшла в Україну зі словом "війна", а 24 лютого додала до нього слово "повномасштабна";
  • "Паляниця", "Стугна", "Козак", "Зміїний" і "Чорнобаївка". На думку Зеленського, в останньому слові можна побачити все про український опір і про ворогів;
  • "Байрактар", Harpoon, HIMARS, Starlink, Javelin, "Нептун", "Жешув" і "ленд-ліз". Останнє відображає 100 днів боротьби, дипломатії та підтримки;
  • Більше ніж просто слова - "Гостомель", "Охтирка", "Бородянка", "Чернігів", "Харків", "Херсон", "Ізюм", "Мелітополь" і "Азовсталь";
  • "Волноваха", "Салтівка", "Попасна" і "Сєвєродонецьк" - слова, які хоче стерти противник, але українська сторона напише їх і слова "Буча" і "Маріуполь" поруч зі словом "трибунал";
  • Україна уникає слова "біженець", але словом "переселенець" сподівається, що майбутнє мільйонів українців буде на батьківщині.

Нагадаємо, раніше з'явилося відео з динамікою російського вторгнення у перші 100 днів повномасштабної війни проти України.

Західні розвідки вважають, що Росії за цей часовий відрізок не вдалося досягти жодної стратегічної мети.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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