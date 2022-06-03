Макрон закликав не принижувати Росію та не виключив візит в Київ

Росію не потрібно принижувати зараз, щоб після завершення війни в Україні можна було вивести її з ізоляції.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Вторгнення в Україну, за словами Макрона, стало "історичною та фундаментальною помилкою" російського президента Володимира Путіна.

"Я думаю, і я сказав йому, що він скоїв історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе - це одне, а змогти вибратися з цього - тяжкий шлях", - сказав президент Франції.

Макрон зазначив, що не можна "принижувати" Росію через війну в Україну, щоб, "коли завершаться бойові дії, ми могли прокласти вихід дипломатичним шляхом".

Водночас президент Франції не виключив, що відвідає Україну. Але не уточнив, коли це може статися.