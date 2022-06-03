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Офіційно: ЄС на рік скасував усі мита і збори для українського експорту

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Україна, П'ятниця 03 червня 2022 16:51
Офіційно: ЄС на рік скасував усі мита і збори для українського експорту Фото: ЄС на рік скасував усі мита і збори для українського експорту (flickr.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Європейський Союз офіційно скасував усі мита і збори з українського експорту, що спрямовується на європейський ринок. Це допоможе відновленню українського бізнесу, який постраждав унаслідок російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний журнал ЄС.

"Регуляторні правила, що тимчасово призупиняють усі збори з імпорту, що надходить в ЄС з України, були оприлюднені сьогодні в Офіційному журналі ЄС. Вони набудуть чинності завтра, 4 червня, та будуть діяти до 5 червня 2023 року", - заявила речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер.

Вона зауважила, що ЄК вітає швидке ухвалення цих заходів Європарламентом і Радою ЄС.

"Це безпрецедентний крок, спрямований на розвиток економіки України, яка була значно ослаблена внаслідок російської агресії. Він допоможе подолати важку ситуацію, в якій опинились українські виробники та експортери після російського військового вторгнення", - наголосила Гарсія Феррер.

Раніше ми повідомляли, Рада Євросоюзу затвердила тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо певних українських товарів. Так, на один рік призупиняються всі імпортні мита і квоти ЄС на експорт з України.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрований законопроект щодо повернення скасованих митних платежів, в т.ч. для ввезення авто громадянами, поновлення податкових перевірок та збільшення військового збору до 3%.

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