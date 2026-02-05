ua en ru
Что окончание ядерного договора с США означает для России: объяснения экспертов

Четверг 05 февраля 2026 10:07
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Роман Кот

Окончание Договора об ограничении ядерных арсеналов с США может стать поводом для России производить больше ядерного оружия. Хотя страна-агрессор не хочет тратить много средств на "ядерку", ведь сконцентрирована на войне против Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ".

Стоит отметить, что для России проблема заключается прежде всего в ресурсах и технологиях, что существенно ограничивает ее возможности для симметричного ответа. Это одна из причин, почему Россия всячески пытается продлить договор.

К примеру, в сентябре прошлого года российский диктатор Владимир Путин предложил продлить на год добровольное соблюдение основных лимитов договора, но США не отреагировали на это предложение.

"Такой шаг может означать неготовность нашего врага к активному участию в ядерной гонке. Тем более учитывая последние проблемы с разработкой и внедрением Россией ракет стратегической дальности, постоянные проблемы при испытаниях ракет", - отметил старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной.

Старший научный сотрудник "Висконсинского проекта по контролю над ядерным вооружением" Джон Кейвс сомневается, что Россия сейчас склонна нести значительное финансовое бремя для увеличения своего арсенала только из-за окончания срока действия договора.

"Однако окончание срока действия СНВ-3 может стать поводом для России или Соединенных Штатов производить больше ядерного оружия, если одна из них уже чувствует себя обязанной это сделать для поддержания стратегического баланса", - пояснил эксперт.

Кремль имеет другие приоритеты. Главный из них - продолжение войны против Украины. Впрочем, похоже, что у России не будет особого выбора.

"Россияне не очень хотят тратить много средств на "ядерку", но они будут вынуждены, потому что американцы будут тратить сейчас много", - сказала руководитель Одесского центра стратегических исследований и ядерного нераспространения Полина Синовец.

Ядерный договор между США и Россией

Напомним, сегодня, 5 февраля прекращает действие Договор об ограничении ядерных арсеналов США и России (известный как СНВ-3).

Российский диктатор Владимир Путин ранее предложил добровольно соблюдать ограничения еще год, однако без восстановления инспекций такое предложение имеет скорее символический характер.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы новое соглашение, которое включало бы также Китай, но конкретных шагов Вашингтон пока не сделал.

В то же время американский президент приказал Пентагону возобновить ядерные испытания "на равных условиях" с Россией и Китаем.

