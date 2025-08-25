США и Россия обсуждают ограничение ядерного оружия, - Трамп

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Ракеты, ядерное оружие - мы (с Россией - ред.) говорим о многих разных вещах. Мы говорим об ограничении ядерного оружия, мы вовлечем в это Китай. У нас его больше всего, у России - второе место, а у Китая - третье, но Китай значительно отстает, но через пять лет он нас догонит", - рассказал Трамп.

По его словам, денуклиаризация - это одна из задач, которую США пытаются решить с Россией и Китаем.

"Мы не можем допустить распространения ядерного оружия. Мы должны остановить ядерное оружие. Его мощь слишком велика", - отметил президент.

Он обратил внимание, что каждый его разговор с Путиным проходит хорошо, но потом Россия атакует украинские города, и это его "очень злит".

"Я думал, что из семи войн (которые, по словам Трампа, он завершил, - ред.) эта будет самой простой. Вы никогда не знаете, что случится в войне, странные вещи происходят во время войны", - считает президент.

Он добавил, что поездка российского диктатора Владимира Путина на Аляску стала "большим посланием", что глава Кремля хочет завершить войну.

"Это был очень успешный день по отношению к другим вещам. Мы также говорили о ракетах, ядерном оружии. много разных вещей", - уточнил американский лидер.