Трамп поручил начать испытания ядерного оружия США

Четверг 30 октября 2025 03:32
Трамп поручил начать испытания ядерного оружия США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что он поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны.

"Это было достигнуто, включая полную модернизацию и обновление имеющегося оружия, во время моего первого срока полномочий", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что из-за огромной разрушительной силы ядерного оружия "ненавидел это делать", но у него не было выбора.

Как сказал Трамп, Россия занимает второе место по ядерному оружию, а Китай - третье с большим отрывом, однако Пекин уже в течение 5 лет сравняется с Москвой. Поэтому он поручил начать испытания ядерного оружия США.

"В связи с программами испытаний, проводимыми другими странами, я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно. Благодарю вас за внимание к этому вопросу", - резюмировал глава Белого дома.

Напомним, в конце августа Дональд Трамп заявил, что США договариваются с Россией об ограничении количества ядерного оружия. Он добавил, что к диалогу хотя привлечь Китай.

Уже в сентября российский диктатор Владимир Путин предложил добровольно соблюдать лимиты, которые ограничивают размер двух крупнейших ядерных арсеналов, если США сделают то же самое.

Позже Трамп одобрительно отозвался на идею Путина об ограничении размещении стратегических ядерных вооружений.

