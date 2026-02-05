Що закінчення ядерного договору зі США означає для Росії: пояснення експертів

Закінчення Договору про обмеження ядерних арсеналів зі США може стати приводом для Росії виробляти більше ядерної зброї. Хоча країна-агресор не хоче витрачати багато коштів на "ядерку", адже сконцентрована на війні проти України.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ" .

Варто зазначити, що для Росії проблема полягає насамперед у ресурсах і технологіях, що суттєво обмежує її можливості для симетричної відповіді. Це одна з причин, чому Росія всіляко намагається продовжити договір.

Приміром, у вересні минулого року російський диктатор Володимир Путін запропонував продовжити на рік добровільне дотримання основних лімітів договору, але США не відреагували на цю пропозицію.

"Такий крок може означати неготовність нашого ворога до активної участі в ядерних перегонах. Тим більше з огляду на останні проблеми з розробкою та впровадженням Росією ракет стратегічної дальності, постійні проблеми під час випробувань ракет", - зазначив старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний.

Старший науковий співробітник "Вісконсинського проєкту з контролю над ядерним озброєнням" Джон Кейвс сумнівається, що Росія зараз схильна нести значний фінансовий тягар для збільшення свого арсеналу лише через закінчення терміну дії договору.

"Однак закінчення терміну дії СНО-3 може стати приводом для Росії або Сполучених Штатів виробляти більше ядерної зброї, якщо одна з них вже відчуває себе зобов'язаною це зробити для підтримки стратегічного балансу", - пояснив експерт.

Кремль має інші пріоритети. Головний з них - продовження війни проти України. Втім, схоже, що у Росії не буде мати особливого вибору.

"Росіяни не дуже хочуть витрачати багато коштів на "ядерку", але вони будуть змушені, тому що американці будуть витрачати зараз багато", - сказала керівниця Одеського центру стратегічних студій та ядерного нерозповсюдження Поліна Сіновець.