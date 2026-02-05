Чем грозит прекращение договора об ограничении ядерного оружия: ответ эксперта

Прекращение действия договора о ядерном оружии (известный как СНВ-3) означает, что каждое из государств-подписантов теперь сможет наращивать ядерный арсенал, а его оппоненты не будут знать всех деталей.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ" .

Как пояснила руководитель Одесского центра стратегических исследований и ядерного нераспространения Полина Синовец, отсутствие договора создает ситуацию неопределенности, когда ни одна из сторон не владеет полной информацией о реальных возможностях оппонента.

"Потенциально это создает непрозрачность. А она всегда порождает химеры воображения: кажется, что противник уже "такое" настроил и, возможно, готовится к первому удару. А если так, то возникает соблазн действовать на опережение", - рассказала эксперт в комментарии РБК-Украина.

Она отметила, что в военной аналитике такая ситуация известна как кризисная нестабильность.

Речь идет о состоянии, когда страх первого удара заставляет государства действовать быстрее, жестче и рискованнее, даже при отсутствии реального намерения начинать войну.