ua en ru
Пн, 02 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

50-летняя эпоха ядерного контроля подходит к концу: FT объяснило, что ждет мир

США, Понедельник 02 февраля 2026 16:17
UA EN RU
50-летняя эпоха ядерного контроля подходит к концу: FT объяснило, что ждет мир Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 5 февраля, завершается действие договора New START, который ограничивал количество ядерных боеголовок США и России. После этого между двумя крупнейшими ядерными державами мира не останется никаких обязательных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Конец эпохи контроля над вооружениями

Как пишет издание, завершение New START фактически ставит точку в более чем 50-летней истории ядерных соглашений между Москвой и Вашингтоном - от первых договоренностей времен холодной войны до постсоветских договоров.

"Я искренне верю, что мы сейчас стоим на пороге новой гонки вооружений. Я не думаю, что при моей жизни будет заключен еще один договор, ограничивающий количество вооружений", - сказал содиректор программы ядерной политики в Фонде Карнеги за международный мир Джеймс Актон.

Позиции США и России

Ранее российский диктатор Владимир Путин предложил добровольно соблюдать ограничения еще год, однако без возобновления инспекций такое предложение носит скорее символический характер.

В ответ президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы новое соглашение, которое включало бы также Китай, но конкретных шагов Вашингтон пока не сделал.

"Президент Трамп неоднократно говорил о необходимости противодействия угрозе, которую ядерное оружие представляет для мира, и отметил, что хотел бы сохранить ограничения на ядерное оружие и привлечь Китай к переговорам о контроле над вооружениями", - заявил представитель Белого дома.

В то же время Трамп приказал Пентагону возобновить ядерные испытания "на равных условиях" с Россией и Китаем. Несмотря на это эксперты считают, что Трамп может в последний момент принять предложение Путина соблюдать ограничения договора еще в течение года.

Риск новой гонки ядерных вооружений

При этом бывший главный переговорщик США по договору как заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями Роуз Готтемюллер, сказала, что принять предложение Путина о добровольном продлении договора "нет смысла".

Ведь США могут оказаться в более слабой позиции, если обе страны начнут соревноваться за увеличение количества ядерных боеголовок на своих ракетах и бомбардировщиках.

"Россияне могут добавлять боеголовки быстрее, чем мы", - сказала она.

Эксперты предупреждают: без механизмов проверки и обмена данными возрастает риск:

  • ошибочных оценок намерений сторон
  • неконтролируемого наращивания боеголовок
  • возобновления ядерных испытаний

"Реальный опыт применения договоров о контроле над вооружениями заключается в их выполнении, что включает инспекции, обмен данными и уведомления, которых было тысячи", - сказал старший политолог Rand Corporation Сэмюэл Чарап.

Фактор Китая

США все больше рассматривают ядерную угрозу со стороны Китая, арсенал которого за последние годы существенно вырос. В то же время Пекин не заинтересован в переговорах, пока не достигнет паритета с Вашингтоном.

Ядерные отношения в мире

В декабре прошлого года делегации Южной Кореи и России провели в Москве закрытые переговоры по ядерной программе Северной Кореи и другим неотложным вопросам региональной безопасности.

В то же время лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о полной готовности к применению ядерного оружия, что обеспечит наиболее эффективную оборону страны.

А вот Трам в начале декабря заявил, что США, Россия и Китай заинтересованы в денуклеаризации ядерного оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Ядерные испытания
Новости
Украина вводит "белый список" Starlink: что делать, чтобы терминал не отключили
Украина вводит "белый список" Starlink: что делать, чтобы терминал не отключили
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом