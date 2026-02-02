50-летняя эпоха ядерного контроля подходит к концу: FT объяснило, что ждет мир
В четверг, 5 февраля, завершается действие договора New START, который ограничивал количество ядерных боеголовок США и России. После этого между двумя крупнейшими ядерными державами мира не останется никаких обязательных ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Конец эпохи контроля над вооружениями
Как пишет издание, завершение New START фактически ставит точку в более чем 50-летней истории ядерных соглашений между Москвой и Вашингтоном - от первых договоренностей времен холодной войны до постсоветских договоров.
"Я искренне верю, что мы сейчас стоим на пороге новой гонки вооружений. Я не думаю, что при моей жизни будет заключен еще один договор, ограничивающий количество вооружений", - сказал содиректор программы ядерной политики в Фонде Карнеги за международный мир Джеймс Актон.
Позиции США и России
Ранее российский диктатор Владимир Путин предложил добровольно соблюдать ограничения еще год, однако без возобновления инспекций такое предложение носит скорее символический характер.
В ответ президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы новое соглашение, которое включало бы также Китай, но конкретных шагов Вашингтон пока не сделал.
"Президент Трамп неоднократно говорил о необходимости противодействия угрозе, которую ядерное оружие представляет для мира, и отметил, что хотел бы сохранить ограничения на ядерное оружие и привлечь Китай к переговорам о контроле над вооружениями", - заявил представитель Белого дома.
В то же время Трамп приказал Пентагону возобновить ядерные испытания "на равных условиях" с Россией и Китаем. Несмотря на это эксперты считают, что Трамп может в последний момент принять предложение Путина соблюдать ограничения договора еще в течение года.
Риск новой гонки ядерных вооружений
При этом бывший главный переговорщик США по договору как заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями Роуз Готтемюллер, сказала, что принять предложение Путина о добровольном продлении договора "нет смысла".
Ведь США могут оказаться в более слабой позиции, если обе страны начнут соревноваться за увеличение количества ядерных боеголовок на своих ракетах и бомбардировщиках.
"Россияне могут добавлять боеголовки быстрее, чем мы", - сказала она.
Эксперты предупреждают: без механизмов проверки и обмена данными возрастает риск:
- ошибочных оценок намерений сторон
- неконтролируемого наращивания боеголовок
- возобновления ядерных испытаний
"Реальный опыт применения договоров о контроле над вооружениями заключается в их выполнении, что включает инспекции, обмен данными и уведомления, которых было тысячи", - сказал старший политолог Rand Corporation Сэмюэл Чарап.
Фактор Китая
США все больше рассматривают ядерную угрозу со стороны Китая, арсенал которого за последние годы существенно вырос. В то же время Пекин не заинтересован в переговорах, пока не достигнет паритета с Вашингтоном.
Ядерные отношения в мире
В декабре прошлого года делегации Южной Кореи и России провели в Москве закрытые переговоры по ядерной программе Северной Кореи и другим неотложным вопросам региональной безопасности.
В то же время лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о полной готовности к применению ядерного оружия, что обеспечит наиболее эффективную оборону страны.
А вот Трам в начале декабря заявил, что США, Россия и Китай заинтересованы в денуклеаризации ядерного оружия.