Мошенники атакуют: НБУ предупредил украинцев о новой волне опасных писем

Сегодня, 22 января, в Украине зафиксировали новую мошенническую кампанию по рассылке опасных писем от имени якобы Национального банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook.
"Осторожно, фишинг", - подчеркнули в Национальном банке Украины.
Уточняется, что сегодня специалисты зафиксировали мошенническую кампанию по рассылке писем с вредными вложениями.
Украинцам объяснили, что они "имитируют официальное письмо от НБУ" - в частности от имени якобы Департамента финансового мониторинга - с требованием предоставления документов.
Отмечается, что злоумышленники:
Для того чтобы уберечься от мошеннической схемы, граждан призывают:
В завершение в НБУ напомнили, что для электронной переписки работники НБУ используют исключительно официальную корпоративную почту, которая содержит домен @bank.gov.ua.
Стоит отметить, что фейковые письма и сообщения от якобы официальных учреждений или ведомств мошенники в Украине распространяют уже не впервые.
Так, ранее украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем от имени якобы Министерства энергетики.
Кроме того, хакеры разослали опасные письма некоторым учебным заведениям Украины.
В июне 2025 года о похожей схеме по рассылке писем с вредоносными вложениями, которые имитировали "официальное письмо", сообщили и в самом Национальном банке.
Также аферисты могут распространять в социальных сетях и мессенджерах опасные сообщения о "денежном вознаграждении" за прохождение короткого опроса от якобы банка.
Известно и об опасных случаях вымогательства денег от якобы имени Министерства внутренних дел.
Речь идет о мошеннической схеме, которая блокирует компьютер человека и заставляет его оплатить фейковый штраф.
Напомним, ранее мы рассказывали о распространении аферистами в сети опасной волны дезинформации о якобы необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий.
Другая схема - с фейковыми SMS - дает злоумышленникам полный доступ к телефону неосторожного пользователя.
Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.