"Надбавка" к пенсии? ПФУ предупредил об опасной манипуляции мошенников

На днях аферисты распространили в сети опасную волну дезинформации насчет якобы необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Facebook.

Как работает схема аферистов и чем она опасна

В ПФУ рассказали, что на днях в Telegram-пабликах с большой аудиторией была распространена "очередная волна дезинформации о необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий".

Украинцам объяснили, что в сообщениях, распространенных с изображением символики ПФУ, отмечается:

что Пенсионный фонд начислил надбавку к пенсии в размере 20%;

для получения "надбавки" пользователям предлагают выбрать свой год рождения;

после этого нужно перейти по опубликованной ссылке.

"Внимание, это манипуляция! Она побуждает доверчивых пользователей перейти по ссылке, которая переводит на подозрительные информационные и фишинговые ресурсы", - подчеркнули в ПЦУ.

Чтобы не стать жертвами аферистов, украинцев призывают:

ни в коем случае не переходить по подобным ссылкам;

пользоваться только информацией из проверенных источников.

Официальные информационные каналы Пенсионного фонда

Гражданам сообщили, что всю достоверную информацию о пенсиях, жилищных субсидиях и льготах, страховых выплатах или социальных пособиях можно получать на официальных информационных каналах ПФУ:

на сайте (https://www.pfu.gov.ua);

в Telegram (https://t.me/PensFund);

в Facebook (https://www.facebook.com/pfu.gov.ua);

в соцсети X (бывший Twitter) (https://x.com/PFU_UA);

через WhatsApp (https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0bOmEG3R3i49bUmx3M);

на YouTube (https://www.youtube.com/@PensFund).

В завершение украинцам, которые стали жертвой киберпреступления или заметили признаки мошенничества в интернете, рекомендовали обязательно подать электронное обращение в киберполицию по ссылке: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Публикация ПФУ (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)