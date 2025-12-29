"Надбавка" к пенсии? ПФУ предупредил об опасной манипуляции мошенников
На днях аферисты распространили в сети опасную волну дезинформации насчет якобы необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Facebook.
Как работает схема аферистов и чем она опасна
В ПФУ рассказали, что на днях в Telegram-пабликах с большой аудиторией была распространена "очередная волна дезинформации о необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий".
Украинцам объяснили, что в сообщениях, распространенных с изображением символики ПФУ, отмечается:
- что Пенсионный фонд начислил надбавку к пенсии в размере 20%;
- для получения "надбавки" пользователям предлагают выбрать свой год рождения;
- после этого нужно перейти по опубликованной ссылке.
"Внимание, это манипуляция! Она побуждает доверчивых пользователей перейти по ссылке, которая переводит на подозрительные информационные и фишинговые ресурсы", - подчеркнули в ПЦУ.
Чтобы не стать жертвами аферистов, украинцев призывают:
- ни в коем случае не переходить по подобным ссылкам;
- пользоваться только информацией из проверенных источников.
Официальные информационные каналы Пенсионного фонда
Гражданам сообщили, что всю достоверную информацию о пенсиях, жилищных субсидиях и льготах, страховых выплатах или социальных пособиях можно получать на официальных информационных каналах ПФУ:
- на сайте (https://www.pfu.gov.ua);
- в Telegram (https://t.me/PensFund);
- в Facebook (https://www.facebook.com/pfu.gov.ua);
- в соцсети X (бывший Twitter) (https://x.com/PFU_UA);
- через WhatsApp (https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0bOmEG3R3i49bUmx3M);
- на YouTube (https://www.youtube.com/@PensFund).
В завершение украинцам, которые стали жертвой киберпреступления или заметили признаки мошенничества в интернете, рекомендовали обязательно подать электронное обращение в киберполицию по ссылке: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.
Публикация ПФУ (скриншот: facebook.com/pfu.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторым из пенсионеров и получателей страховых выплат необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года. В противном случае выплаты будут приостановлены.
Кроме того, мы объясняли, сколько украинцам нужно иметь стажа для выхода на пенсию по возрасту в 2026 году.
