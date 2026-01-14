Украинцев предупредили об опасной рассылке "от Минэнерго": чего нельзя делать

Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем "от имени" якобы Министерства энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго в Facebook.

"Просим максимального распространения. Доверяйте только официальным каналам коммуникации", - подытожили в ведомстве.

В заключение в Минэнерго призвали граждан:

"Открытие которого создает риск несанкционированного доступа к компьютерам и данным ", - уточнили в министерстве.

Украинцев предупредили, что вложенные в такие письма файлы могут содержать вредоносное программное обеспечение.

"Сообщаем, что Минэнерго не осуществляет таких рассылок ", - подчеркнули в пресс-службе министерства.

Уточняется, что такие письма содержат :

"Осторожно: дезинформация", - поделились в ведомстве и объяснили: "фиксируется фишинговая рассылка электронных писем от имени Министерства энергетики Украины".

Напомним, ранее мы рассказывали о распространении аферистами в сети опасной волны дезинформации о якобы необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий.

Кроме того, хакеры разослали опасные письма некоторым учебным заведениям Украины.

Известно и об опасных случаях вымогательства денег от якобы имени Министерства внутренних дел.

Речь идет о мошеннической схеме, которая блокирует компьютер человека и заставляет его оплатить фейковый штраф.

Другая схема - с фейковыми SMS - дает злоумышленникам полный доступ к телефону неосторожного пользователя.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.