Украинцев предупредили об опасной рассылке "от Минэнерго": чего нельзя делать
Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем "от имени" якобы Министерства энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго в Facebook.
О какой фейковой рассылке идет речь
"Осторожно: дезинформация", - поделились в ведомстве и объяснили: "фиксируется фишинговая рассылка электронных писем от имени Министерства энергетики Украины".
Уточняется, что такие письма содержат:
- призывы к оплате;
- вложенные файлы / ссылки для их загрузки.
"Сообщаем, что Минэнерго не осуществляет таких рассылок", - подчеркнули в пресс-службе министерства.
Фейковое письмо "от Минэнерго" (скриншот: facebook.com/minenergoUkraine)
Чем опасны такие письма и чего делать нельзя
Украинцев предупредили, что вложенные в такие письма файлы могут содержать вредоносное программное обеспечение.
"Открытие которого создает риск несанкционированного доступа к компьютерам и данным", - уточнили в министерстве.
В заключение в Минэнерго призвали граждан:
- не открывать вложения;
- не переходить по ссылкам;
- не осуществлять никаких оплат по таким письмам.
"Просим максимального распространения. Доверяйте только официальным каналам коммуникации", - подытожили в ведомстве.
Публикация Минэнерго (скриншот: facebook.com/minenergoUkraine)
Напомним, ранее мы рассказывали о распространении аферистами в сети опасной волны дезинформации о якобы необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий.
Кроме того, хакеры разослали опасные письма некоторым учебным заведениям Украины.
Известно и об опасных случаях вымогательства денег от якобы имени Министерства внутренних дел.
Речь идет о мошеннической схеме, которая блокирует компьютер человека и заставляет его оплатить фейковый штраф.
Другая схема - с фейковыми SMS - дает злоумышленникам полный доступ к телефону неосторожного пользователя.
Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.