Украинцев предупредили об опасной рассылке "от Минэнерго": чего нельзя делать

Среда 14 января 2026 11:56
UA EN RU
Украинцев предупредили об опасной рассылке "от Минэнерго": чего нельзя делать Минэнерго предупредило украинцев об опасной фишинговой рассылке (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем "от имени" якобы Министерства энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго в Facebook.

О какой фейковой рассылке идет речь

"Осторожно: дезинформация", - поделились в ведомстве и объяснили: "фиксируется фишинговая рассылка электронных писем от имени Министерства энергетики Украины".

Уточняется, что такие письма содержат:

  • призывы к оплате;
  • вложенные файлы / ссылки для их загрузки.

"Сообщаем, что Минэнерго не осуществляет таких рассылок", - подчеркнули в пресс-службе министерства.

Украинцев предупредили об опасной рассылке &quot;от Минэнерго&quot;: чего нельзя делатьФейковое письмо "от Минэнерго" (скриншот: facebook.com/minenergoUkraine)

Чем опасны такие письма и чего делать нельзя

Украинцев предупредили, что вложенные в такие письма файлы могут содержать вредоносное программное обеспечение.

"Открытие которого создает риск несанкционированного доступа к компьютерам и данным", - уточнили в министерстве.

В заключение в Минэнерго призвали граждан:

  • не открывать вложения;
  • не переходить по ссылкам;
  • не осуществлять никаких оплат по таким письмам.

"Просим максимального распространения. Доверяйте только официальным каналам коммуникации", - подытожили в ведомстве.

Украинцев предупредили об опасной рассылке &quot;от Минэнерго&quot;: чего нельзя делатьПубликация Минэнерго (скриншот: facebook.com/minenergoUkraine)

Напомним, ранее мы рассказывали о распространении аферистами в сети опасной волны дезинформации о якобы необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий.

Кроме того, хакеры разослали опасные письма некоторым учебным заведениям Украины.

Известно и об опасных случаях вымогательства денег от якобы имени Министерства внутренних дел.

Речь идет о мошеннической схеме, которая блокирует компьютер человека и заставляет его оплатить фейковый штраф.

Другая схема - с фейковыми SMS - дает злоумышленникам полный доступ к телефону неосторожного пользователя.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

Минэнерго Интернет оплати фішинг Мошенническая схема фишинговая атака Советы Мошенники
