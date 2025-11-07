Блокирует компьютер и требует оплаты "штрафа от МВД": украинцам грозит новая схема мошенников
Украинцев предупредили об опасных случаях вымогательства денег от якобы имени Министерства внутренних дел. Мошенническая схема блокирует компьютер пользователя и заставляет его оплатить фейковый штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.
Как работает мошенническая схема "штрафов от МВД"
"Внимание! Киберполиция выявила случаи вымогательства средств от имени МВД Украины через поддельный веб-сайт-дубликат", - подчеркнули в министерстве.
Отмечается, что после перехода по вредоносной ссылке компьютер пользователя блокируют и заставляют оплатить фейковый штраф - угрожая уголовной ответственностью.
Эта опасная схема работает так:
- мошенники создают фишинговый сайт, имитирующий официальный ресурс МВД (ссылки на него вшивают в сайты с различным типом контента);
- как только человек кликает на ссылку, появляется фейковая веб-страница с логотипами МВД и текстовой частью;
- в тексте описывается якобы нарушение со стороны пользователя;
- при этом требуется оплатить штраф якобы от имени МВД Украины;
- на странице есть либо QR-код, либо активная ссылка - для проведения денежного перевода.
"В тексте угрожают пользователю, чтобы заставить действовать быстро и без раздумий", - объяснили украинцам.
В Украине выявили случаи вымогательства средств "от имени МВД" (иллюстрация: facebook.com/mvs.gov.ua)
Как уберечься от мошенников в сети
Согласно информации МВД Украины, уберечь себя от мошеннических схем в сети - возможно. Для этого нужно быть всегда внимательными и придерживаться ряда простых рекомендаций:
- никогда не переходить по сомнительным ссылкам;
- помнить, что настоящий веб-адрес органов государственной власти всегда имеет домен gov.ua;
- не совершать никаких оплат на подозрительных ресурсах.
Если несмотря на все предостережения пользователь все же ввел на опасном сайте любые свои данные или сделал денежный перевод - необходимо немедленно обратиться с этой информацией:
- в банк (в котором открыт счет);
- в Киберполицию - через Систему подачи электронных обращений граждан (https://ticket.cyberpolice.gov.ua/).
"МВД и Киберполиция призывают: заботьтесь о своей безопасности в киберпространстве", - подытожили в министерстве.
Публикация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)
