Блокирует компьютер и требует оплаты "штрафа от МВД": украинцам грозит новая схема мошенников

Пятница 07 ноября 2025 07:30
Блокирует компьютер и требует оплаты "штрафа от МВД": украинцам грозит новая схема мошенников Опасная мошенническая схема в сети требует оплатить "штраф от МВД" (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцев предупредили об опасных случаях вымогательства денег от якобы имени Министерства внутренних дел. Мошенническая схема блокирует компьютер пользователя и заставляет его оплатить фейковый штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.

Как работает мошенническая схема "штрафов от МВД"

"Внимание! Киберполиция выявила случаи вымогательства средств от имени МВД Украины через поддельный веб-сайт-дубликат", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что после перехода по вредоносной ссылке компьютер пользователя блокируют и заставляют оплатить фейковый штраф - угрожая уголовной ответственностью.

Эта опасная схема работает так:

  • мошенники создают фишинговый сайт, имитирующий официальный ресурс МВД (ссылки на него вшивают в сайты с различным типом контента);
  • как только человек кликает на ссылку, появляется фейковая веб-страница с логотипами МВД и текстовой частью;
  • в тексте описывается якобы нарушение со стороны пользователя;
  • при этом требуется оплатить штраф якобы от имени МВД Украины;
  • на странице есть либо QR-код, либо активная ссылка - для проведения денежного перевода.

"В тексте угрожают пользователю, чтобы заставить действовать быстро и без раздумий", - объяснили украинцам.

Блокирует компьютер и требует оплаты &quot;штрафа от МВД&quot;: украинцам грозит новая схема мошенниковВ Украине выявили случаи вымогательства средств "от имени МВД" (иллюстрация: facebook.com/mvs.gov.ua)

Как уберечься от мошенников в сети

Согласно информации МВД Украины, уберечь себя от мошеннических схем в сети - возможно. Для этого нужно быть всегда внимательными и придерживаться ряда простых рекомендаций:

  • никогда не переходить по сомнительным ссылкам;
  • помнить, что настоящий веб-адрес органов государственной власти всегда имеет домен gov.ua;
  • не совершать никаких оплат на подозрительных ресурсах.

Если несмотря на все предостережения пользователь все же ввел на опасном сайте любые свои данные или сделал денежный перевод - необходимо немедленно обратиться с этой информацией:

"МВД и Киберполиция призывают: заботьтесь о своей безопасности в киберпространстве", - подытожили в министерстве.

Блокирует компьютер и требует оплаты &quot;штрафа от МВД&quot;: украинцам грозит новая схема мошенниковПубликация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, ранее украинцев предупредили об опасной афере с опросом "от банка".

Кроме того, МВД объяснило, как распознать фейковые объявления об аренде жилья.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

