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Мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды. Как уберечь свой кошелек

Среда 03 января 2024 11:48
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Мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды. Как уберечь свой кошелек Мошенники используют QR-коды в своих "схемах" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сканирование QR-кодов может быть опасно. Мошенники и киберпреступники научились использовать их для кражи персональных данных и даже денег пользователей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о мошеннических схемах и как от них уберечься.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Cybernews, SpeedGuide, TechNewsWorld.

Почему сканировать QR-код может быть небезопасно

В последнее время организации и компании предостерегают пользователей от бездумного сканирования QR-кодов, ведь преступники научились использовать этот инструмент в своих целях.

QR-коды используют, в частности, для осуществления фишинговых атак.

Согласно информации Федеральной торговой комиссии США, при сканировании мошеннического QR-кода можно:

  • предоставить посторонним лицам необходимую для махинаций персональную информацию
  • потерять контроль над смартфоном или частью его функций или программ (занести в него вредоносное программное обеспечение)
  • перевести деньги преступникам или предоставить им доступ к банковскому счету

По словам Керна Смита из компании Zimperium, специализирующейся на разработке систем мобильной безопасности, в настоящее время наблюдается "экспоненциальный рост целенаправленных атак на мобильные устройства, многие из которых - фишинговые".

"QR-фишинг или Quishing является мощным вектором атаки для злоумышленников, поскольку они могут широко использовать QR-коды, тогда как большинство корпоративных антифишинговых систем не приспособлены для сканирования QR-кодов", - пояснил эксперт.

Платежной Системы Alipay

QR-коды мошенников практически ничем не отличаются от обычных (иллюстративное фото: Рixabay)

Где можно встретить мошеннические QR-коды

Использование QR-кодов является удобным инструментом для бесконтактного доступа к услугам или их оплате. Так можно, например, посещать веб-сайты, просматривать меню в ресторанах или загружать необходимые программы.

В то же время злоумышленники похищают учетные данные, заражают мобильные устройства вредоносным ПО и вторгаются в корпоративные системы.

Мошеннические QR-коды можно встретить, в частности:

  • на паркоматах
  • в фейковых билетах для парковки (размещенных на стекле машины)
  • в социальных сетях
  • в электронных письмах
  • в текстовых сообщениях
  • в онлайн-объявлениях или рекламе и т.п.

Такие QR-коды чаще всего предлагают пользователю перейти по фейковой ссылке (очень похожей на настоящую) на тот или иной "официальный" сайт и осуществить необходимые мошенникам действия (поделиться персональными данными, оплатить услугу и т.п.).

Парковка, Машины, Автомобили, Движение

Хранить бдительность следует даже паркуя машину (иллюстративное фото: Рixabay)

Как уберечься от мошенников и на что обращать внимание

Эксперты советуют пользователям быть осторожными и во время сканирования того или иного QR-кода учитывать ряд нюансов:

  • использовать только надежные считыватели QR-кодов (никогда не загружать подозрительные или непроверенные программы)
  • обращать внимание на источник QR-кода (авторитетный источник можно считать наиболее безопасным)
  • проверять пункт назначения любых оплат, производимых путем сканирования QR-кода
  • быть осмотрительными, предоставляя посторонним лицам, приложениям или программам личную информацию

В заключение можно установить специальное лицензионное антивирусное программное обеспечение со встроенной функцией сканирования QR-кодов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вовремя заметить в смартфоне вирус и удалить его навсегда.

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