Шахраї атакують: НБУ попередив українців про нову хвилю небезпечних листів

Як працює небезпечна схема шахраїв

"Обережно, фішинг", - наголосили у Національному банку України.

Уточнюється, що сьогодні фахівці зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями.

Українцям пояснили, що вони "імітують офіційний лист від НБУ" - зокрема від імені буцімто Департаменту фінансового моніторингу - з вимогою надання документів.

Зазначається, що зловмисники:

надсилають листи з різних електронних адрес;

у підписі зазначають фейкову особу - нібито фахівця НБУ.

Для того, щоб вберегтися від шахрайської схеми, громадян закликають:

не завантажувати файли, додані до таких листів;

не переходити за доданими посиланнями.

Насамкінець у НБУ нагадали, що для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua.

Публікація НБУ (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Попередні шахрайські схеми у мережі

Варто зазначити, що фейкові листи та повідомлення від буцімто офіційних установ чи відомств шахраї в Україні розповсюджують вже не вперше.

Так, раніше українців попередили про небезпечну фішингову розсилку електронних листів від імені буцімто Міністерства енергетики.

Крім того, хакери розіслали небезпечні листи деяким навчальним закладам України.

У червні 2025 року про схожу схему з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, які імітували "офіційний лист", повідомили й у самому Національному банку.

Також аферисти можуть поширювати у соціальних мережах і месенджерах небезпечні повідомлення про "грошову винагороду" за проходження короткого опитування від буцімто банку.

Відомо й про небезпечні випадки вимагання грошей від буцімто імені Міністерства внутрішніх справ.

Йдеться про шахрайську схему, яка блокує комп'ютер людини та змушує її оплатити фейковий штраф.