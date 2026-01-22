Шахраї атакують: НБУ попередив українців про нову хвилю небезпечних листів

Сьогодні, 22 січня, в Україні зафіксували нову шахрайську кампанію з розсилання небезпечних листів від імені буцімто Національного банку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НБУ у Facebook.
"Обережно, фішинг", - наголосили у Національному банку України.
Уточнюється, що сьогодні фахівці зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями.
Українцям пояснили, що вони "імітують офіційний лист від НБУ" - зокрема від імені буцімто Департаменту фінансового моніторингу - з вимогою надання документів.
Зазначається, що зловмисники:
Для того, щоб вберегтися від шахрайської схеми, громадян закликають:
Насамкінець у НБУ нагадали, що для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua.
Варто зазначити, що фейкові листи та повідомлення від буцімто офіційних установ чи відомств шахраї в Україні розповсюджують вже не вперше.
Так, раніше українців попередили про небезпечну фішингову розсилку електронних листів від імені буцімто Міністерства енергетики.
Крім того, хакери розіслали небезпечні листи деяким навчальним закладам України.
У червні 2025 року про схожу схему з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, які імітували "офіційний лист", повідомили й у самому Національному банку.
Також аферисти можуть поширювати у соціальних мережах і месенджерах небезпечні повідомлення про "грошову винагороду" за проходження короткого опитування від буцімто банку.
Відомо й про небезпечні випадки вимагання грошей від буцімто імені Міністерства внутрішніх справ.
Йдеться про шахрайську схему, яка блокує комп'ютер людини та змушує її оплатити фейковий штраф.
