"Вы записаны на прием": в Украине новая мошенническая схема, которая крадет все с телефона

В Центре противодействия дезинформации сообщили о новой мошеннической схеме. Пользователям массово рассылают фейковые SMS о "записи на прием".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦПД в Facebook.

Однако если перейти по этой ссылке, злоумышленники могут получить полный доступ к телефону:

"В сообщении намеренно не указано, куда именно запись, чтобы пользователи из любопытства нажали на ссылку в сообщении", - уточнили в Центре противодействия дезинформации.

Согласно информации ЦПД, мошенники массово рассылают людям SMS с текстом "Вы записаны на прием".

Другие мошеннические схемы

Напомним, ранее мы рассказывали о "мобильном" мошенничестве в Украине. Речь идет о том, что правонарушители представляются гражданам представителями мобильного оператора и собирают данные

По словам правоохранителей целью злоумышленников является путем замены SIM-карты, на которой работает ваш номер, получить доступ к персональным аккаунтам в системах интернет-банкинга и завладеть средствами с карточек.

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