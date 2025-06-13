Украинцам рассылают опасные письма "от НБУ": как распознать мошенников
Национальный банк Украины предупредил граждан о новой мошеннической кампании по рассылке писем с вредоносными вложениями. Они имитируют "официальное письмо от НБУ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацбанка в Facebook.
Как мошенники имитируют официальное письмо от НБУ
В четверг, 12 июня, украинцам сообщили, что Национальный банк зафиксировал мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями.
Они имитируют официальное письмо от НБУ:
- в теме письма;
- в названии прилагаемого файла.
"Осторожно, фишинг", - подчеркнули в государственной институции.
Как распознать обман и не стать жертвой мошенников
Согласно информации Нацбанка, злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, но в подписи указывают фейковый e-mail - nbu@gov.nbu.ua.
Уточняется, что он действительно похож на официальный домен Национального банка Украины.
"Подчеркиваем, для электронной переписки работники НБУ используют исключительно официальную корпоративную почту, которая содержит домен @bank.gov.ua", - отметили в банке.
Следовательно, чтобы не стать жертвой мошенников, гражданам следует быть очень внимательными:
- не загружать файлы, добавленные к таким письмам;
- не переходить по прилагаемым ссылкам.
Публикация НБУ (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Напомним, ранее мы рассказывали об опасной мошеннической схеме с электронными письмами от якобы "Ощадбанка".
Между тем "ПриватБанк" предупредил, что с июня 2025 года осуществляет звонки клиентам исключительно с короткого номера 3700 (поэтому если вам звонят с других номеров или через мессенджеры - это может быть мошенничество).
Известно также о новом "мобильном" мошенничестве в Украине. Речь идет о том, что правонарушители представляются гражданам представителями мобильного оператора и собирают данные.
По словам правоохранителей, целью злоумышленников является путем замены SIM-карты, на которой работает ваш номер, получить доступ к персональным аккаунтам в системах интернет-банкинга и завладеть средствами с карточек.
В то же время в Центре противодействия дезинформации сообщали о массовых рассылках пользователям фейковых SMS о "записи на прием". В них намеренно не указано, куда именно запись, чтобы пользователи из любопытства нажали на ссылку в сообщении.
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