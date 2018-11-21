На сесії Генасамблеї Інтерполу сьогодні відбудуться вибори директора

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Серед головних кандидатів на пост - Олександр Прокопчук та Кім Чен Ян

На сесії Генеральної асамблеї Інтерполу в Дубаї сьогодні, 21 листопада, відбудуться вибори директора організації. Серед головних кандидатів на пост - Олександр Прокопчук та Кім Чен Ян.

5 жовтня стало відомо про зникнення глави Інтерполу. Мен Хунвей тиждень не виходив на зв'язок після від'їзду в Китай 29 вересня. Пізніше в Китаї повідомили, що він перебуває під слідством. Його затримали для допиту.

Хунвей після арешту в Китаї 7 жовтня подав у відставку. Виконуючим обов'язки президента став Кім Чен Ян.

Одним із головних кандидатів на цю посаду є представник Росії Олександр Прокопчук, який з 2016 року обіймав посаду віце-президента організації.

РБК-Україна писало, що постійний представник України при ОБСЄ Ігор Прокопчук доводиться йому братом.

Україна виступила проти призначення Прокопчука. Зокрема, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить Олександр Прокопчук. Він також зазначив, що таке призначення "є абсурдним і таким, що суперечить духу і цілям організації".

Також четверо сенаторів-членів Гельсінської комісії США звернулися до американського президента Дональда Трампа і генеральної асамблеї Інтерполу і просять перешкодити російському генерал-майору Олександру Прокопчуку зайняти пост президента Міжнародної організації кримінальної поліції.

Окрім того, депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що країни Євросоюзу повинні вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіян

Крім Прокопчука, кандидатом на посаду глави Інтерполу є виконуючий обов'язки голови організації Кім Чен Ян з Південної Кореї, який раніше обіймав посаду старшого віце-президента.

Зокрема, його кандидатуру підтримали у США.