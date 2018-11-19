Країни ЄС повинні вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин, - Хармс

Інтерпол може очолити росіянин Олександр Прокопчук
Депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що країни Євросоюзу повинні вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні євродепутата у Twitter.
"Якщо росіянин, віце-президент відомства, очолить Інтерпол, країни ЄС повинні покинути Інтерпол", - написала вона.
Відзначимо, вибори нового глави Інтерполу призначені на 21 листопада.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після відставки Мен Хуньвея, главою Інтерполу може стати віце-президент відомства, екс-глава Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ Олександр Прокопчук. Другим кандидатом є виконуючий обов'язки глави Інтерполу Кім Йонг Ян з Південної Кореї.
Раніше РБК-Україна писало, що Мен Хуньвей ще жовтня поточного року заявив про відставку. Після цього в Інтерполі повідомили, що вже призначено виконуючого обов'язки президента, ним став кореєць Кім Йонг Ян.
Крім того, повідомлялося, що колишній глава Інтерполу Мен Хунвей знаходиться під слідством за підозрою у хабарництві. У Китаї назвали слідство проти Мен Хунвея "досить мудрим".