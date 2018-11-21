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На сессии Генассамблеи Интерпола сегодня состоятся выборы директора

Новости » Политика    21.11.2018 - 08:56
На сессии Генассамблеи Интерпола сегодня состоятся выборы директора
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Среди главных кандидатов на пост - Александр Прокопчук и Ким Чен Ян

На сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае сегодня, 21 ноября, состоятся выборы директора организации. Среди главных кандидатов на пост - Александр Прокопчук и Ким Чен Ян.

5 октября стало известно об исчезновении главы Интерпола. Мэн Хунвэй неделю не выходил на связь после отьезда в Китай 29 сентября. Позже в Китае сообщили, что он находится под следствием. Его задержали для допроса.

Хунвэй после ареста в Китае 7 октября подал в отставку. Исполняющим обязанности президента стал Ким Чен Ян.

Одним из главных кандидатов на эту должность является представитель России Александр Прокопчук, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации.

РБК-Украина писало, что постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук приходится ему братом.

Украина выступила против назначения Прокопчука. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит Александр Прокопчук. Он также отметил, что такое назначение "является абсурдным и противоречащим духу и целям организации".

Также четверо сенаторов-членов Хельсинской комиссии США обратились к американскому президенту Дональду Трампу и генеральной ассамблеи Интерпола и просят помешать российскому генерал-майору Александру Прокопчуку занять пост президента Международной организации уголовной полиции.

Кроме того, депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны выйти из Интерпола, если его возглавит россиян.

Кроме Прокопчука, кандидатом на должность главы Интерпола является исполняющий обязанности председателя организации Ким Чен Ян из Южной Кореи, который ранее занимал должность старшего вице-президента.

В частности, его кандидатуру поддержали в США.

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