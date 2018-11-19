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Аваков: Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин

Новини » Політика    19.11.2018 - 15:35
Аваков: Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Інтерпол може очолити росіянин Олександр Прокопчук

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Авакова у Facebook.

Так, Аваков прокоментував інформацію про те, що Інтерпол може очолити представник Російської Федерації. Зокрема, він заявив, що можливе призначення росіянина на пост глави Інтерполу є абсурдним і суперечить духу і цілям організації.

"Ймовірне президентство Росії в Інтерполі - абсурдне і суперечить духу та цілям організації. У разі, якщо аргументи України та низки інших країн не будуть почуті - Україна розгляне питання про призупинення свого членства в ІСРО", - написав він.

Аваков: Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибори нового глави Інтерполу відбудуться 21 листопада. Після відставки Мен Хуньвея, главою Інтерполу може стати віце-президент відомства, екс-глава Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ Олександр Прокопчук.

Також РБК-Україна писало, що на думку депутата Європарламенту Ребекки Хармс, країни Євросоюзу повинні вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.

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Новини України ІнтерполАрсен Аваков
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