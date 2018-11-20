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МЗС підтвердив родинні зв'язки постпреда при ОБСЄ з кандидатом в Інтерпол від РФ

Новини » Політика    20.11.2018 - 08:43
МЗС підтвердив родинні зв'язки постпреда при ОБСЄ з кандидатом в Інтерпол від РФ
Фото: Ігор Прокопчук (УНІАН)

Український дипломат Ігор Прокопчук доводиться братом Олександру Прокопчуку

Постійний представник України при ОБСЄ Ігор Прокопчук доводиться братом кандидату на пост глави Інтерполу з Російської Федерації Олександру Прокопчуку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз МЗС України.

У той же час в МЗС заявляють, що з початку російської агресії проти України за постпредом при ОБСЄ не було помічено жоджних дій, які б могли його скомпрометувати і завдати шкоди національним інтересам.

"Його щоденна самовіддана робота в ОБСЄ говорить сама за себе і заслужила високу оцінку з боку наших друзів і партнерів", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що український дипломат Ігор Прокопчук доводиться молодшим братом Олександру Прокопчуку, чиє можливе призначення на посаду глави Інтерполу викликало резонанс.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить Олександр Прокопчук. Він також зазначив, що таке призначення "є абсурдним і суперечить духу і цілям організації".

Крім того, депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що країни Євросоюзу мають вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.

 

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