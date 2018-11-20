В США призвали не назначать российского генерала главой Интерпола

Фото: Александр Прокопчук (МВД.РФ)

Четверо сенаторов-членов Хельсинской комиссии США обратились с соответствующим призывом к Дональду Трампу

Четверо сенаторов-членов Хельсинской комиссии США обратились к американскому президенту Дональду Трампу и генеральной ассамблеи Интерпола и просят помешать российскому генерал-майору Александру Прокопчуку занять пост президента Международной организации уголовной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, на сайте сенатора-республиканца Роджера Уикера отмечается, что "Россия неоднократно нарушала правила Интерпола, используя его для сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов".

"Александр Прокопчук лично принимал участие в осуществлении этой стратегии запугивания, направленной на ослабление демократических институтов и укрепление авторитарного режима Путина", - утверждают сенаторы.

Ранее РБК-Украина писало, что постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук приходится братом кандидату на пост главы Интерпола от Российской Федерации Александру Прокопчуку.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит Александр Прокопчук. Он также отметил, что такое назначение "является абсурдным и противоречащим духу и целям организации".

Кроме того, депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.