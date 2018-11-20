У США підтримали кандидата від Південної Кореї на виборах глави Інтерполу

Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

Помпео заявив, що Вашингтон підтримує Кім Чен Янга

У США підтримали кандидата від Південної Кореї Кім Чен Янга на пост глави Інтерполу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначимо, вибори глави Інтерполу відбудуться 21 листопада.

Крісло голови організації стало вакантним після зникнення президента Інтерполу Мен Хунвея. Згодом він подав у відставку на тлі антикорупційного розслідування проти нього з боку китайської влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що четверо сенаторів-членів Гельсінської комісії США звернулися до американського президента Дональда Трампа і генеральної асамблеї Інтерполу і просять перешкодити російському генерал-майору Олександру Прокопчуку зайняти пост президента Міжнародної організації кримінальної поліції.

Як повідомляло РБК-Україна, постійний представник України при ОБСЄ Ігор Прокопчук доводиться братом кандидату на пост глави Інтерполу від Російської Федерації Олександру Прокопчуку.