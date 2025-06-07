"Средний палец" от Путина. Почему переговоры окончательно зашли в тупик

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Вторая встреча в Стамбуле. С чем ее покинули Украина и Россия?

Как на переговоры отреагировал Трамп и изменил ли он риторику в отношении Путина?

Как в США готовят новые санкции против РФ и каковы шансы, что Трамп их одобрит?

Тупик в Стамбуле

Одним из главных событий недели стал второй раунд переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Посредником на них выступала Турция. Однако на этот раз к ним прямо не были приобщены США. Как отметил спикер МИД Украины Георгий Тихий, на отсутствии Штатов настояла Россия.

Накануне переговоров с Россией члены украинской делегации встретились с представителями Германии, Италии и Великобритании. Во время встречи стороны скоординировали позиции и обсудили вопросы повестки дня: встреча лидеров, полное прекращение огня и меры по развитию доверия в гуманитарной сфере.

Однако, Россия и в дальнейшем демонстрирует нежелание идти на реальное прекращение войны. Переговоры в целом продолжались всего более часа, что достаточно мало для подобных встреч.

Россия вручила Украине свой проект меморандума о прекращении огня. Он предусматривает априори неприемлемые для Украины требования. Меморандум состоит из трех частей, содержит 31 пункт, а также два возможных "сценария" прекращения боевых действий.

Первый предложенный агрессорами "сценарий" прекращения огня: полный вывод Вооруженных сил Украины с территории России, а также из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в течение 30 дней после начала перемирия. Второй сценарий прекращения огня: запрет на перемещение ВСУ, запрет мобилизации в Украине, проведение демобилизации и отмена военного положения. Также предусматривается прекращение военной поддержки Украины со стороны союзников и запрет пребывания иностранных военных на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский документ "политическим спамом" и "кровавым пиаром". Кроме того, он заявил, что Путин чувствует безнаказанность и с каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру.

Украина предоставила свой вариант меморандума. В нем украинская позиция неизменна – предпосылкой переговоров должно быть "полное и безусловное прекращение огня на суше, море и в воздухе". Также в документе перечислены меры укрепления доверия: возвращение депортированных украинских детей, обмен военнопленными и освобождение всех гражданских заложников России. Ожидается, что в Москве будут рассматривать документ неделю, то есть должны были бы дать ответ в начале следующего.

Кроме того, Россия предложила Украине идею о прекращении огня на два-три дня, но не на всем фронте, "чтобы могли подобрать командиры трупы своих солдат". Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал такую идею. Он отметил, что Украина не меняла повестку дня – безусловное прекращение огня, обмен пленными, возвращение детей, возвращение гражданских, и далее – встреча лидеров.

"Ну и в принципе как такового прекращения огня они не видят. Они сказали, что готовы на прекращение огня на 2-3 дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что идиоты. Потому что прекращение огня для того, чтобы не было убитых", – подчеркнул Зеленский. По его словам, предложение РФ прекратить огонь на 2-3 дня – это просто игра риторики.

По словам главы украинской делегации, министра обороны Рустема Умерова, сейчас ситуация выглядит так, что россияне снова тянут время, пытаясь создать "картинку дипломатии" для США без реальных действий.

Разговор Трампа с Путиным и эскалация со стороны России

В Стамбуле украинская делегация предложила провести встречу лидеров государств – Владимира Зеленского и Владимира Путина, в конце месяца, с 20 по 30 июня. По словам Умерова, все ключевые вопросы Украина и Россия могут решить только на уровне лидеров. Такая встреча, согласно украинскому предложению, может состояться при участии президента США Дональда Трампа.

Также рассматривается привлечение к встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Отметим, что Анкара в целом начала играть более активную роль как посредник. В частности, накануне переговоров министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершил поездки в Москву и Киев в рамках "челночной дипломатии".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп открыт к возможной встрече с Владимиром Зеленским и Путиным, "но он хочет, чтобы оба лидера и обе стороны сели за стол переговоров вместе".

Лично президент США открыто не комментировал результаты переговоров в Стамбуле. Но неназванные официальные лица США в комментарии ABC News сказали, что требования России в "меморандуме" не стали сюрпризом, но вызвали разочарование. Чиновники подчеркнули, что часть пунктов в "меморандуме" и Украина, и администрация Трампа считают неприемлемыми. По их словам, эти требования свидетельствуют о попытке Москвы отложить конструктивные переговоры.

В то же время 4 июня Путин отказался от встречи. Более того, он заявил, что Украина якобы несет значительные потери на поле боя, и поэтому "киевская верхушка перешла к организации террористических актов". Путин упомянул об инцидентах с мостами на территории России, но забыл об украинской операции "Паутина", в ходе которой 1 июня были уничтожены российские стратегические бомбардировщики.

В тот же день состоялся телефонный разговор Трампа и Путина. Во время него российский диктатор пожаловался на украинские удары по самолетам. "Это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру. Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы", – написал Трамп после встречи.

Массовый удар России по Украине в ночь с 5 на 6 июня в очередной раз окончательно подтвердил намерения России. В ходе обстрела РФ запустила 452 дрона и ракеты. Украинская ПВО перехватила 406 целей, что стало рекордом с начала полномасштабного вторжения. Минобороны России назвало удар "ответом на теракты".

Перспектива новых санкций против России

Параллельно развивается история относительно новых санкций США против России. Напомним, пока Трамп отказывается их вводить, сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь совместно разработали законопроект в верхней палате Конгресса, который вводит пошлину в размере 500% для любого государства, закупающего энергоносители у России. На этой неделе они побывали в Европе, чтобы скоординировать положения законопроекта, а также заявили, что хотели бы его принять до саммита "Большой семерки" (G7), который состоится в Канаде с 15 по 17 июня.

Законопроект, инициированный Грэмом и Блюменталем, поддерживают более 80 соавторов в Сенате. Что важно, поддержал введение более жестких санкций спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон. "Многие члены Конгресса хотят, чтобы мы ввели санкции против России как можно более строгие санкции. И я сторонник этого шага", – отметил Джонсон.

Из-за особенностей регламента, он имеет возможность единолично блокировать законопроекты, просто не ставя их на голосование. Вместе с тем, ранее Джонсон ориентировался на позицию Трампа по Украине. Поэтому его заявление может свидетельствовать об определенных сдвигах в отношении санкций. Однако, окончательное решение за Трампом, а признаков, что он изменил позицию, нет.

Кроме того, в Вашингтоне побывала украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром – первым вице-премьером Юлией Свириденко и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Украинские чиновники провели ряд встреч с американскими визави по вопросам безопасности, а также обсудили реализацию соглашения о недрах. Планируется, что специальный инвестиционный фонд запустят до конца года.

Подготовка новых обменов, но без детей

Как и во время прошлого раунда переговоров в Стамбуле, единственный практический результат – это договоренности о новых обменах. Украина и Россия договорились об обмене "всех на всех" тяжело раненых и тяжело больных военнопленных, а также всех военных в возрасте от 18 до 25 лет. Планируется обмен "1000 на 1000", а также дополнительный "200 на 200". Кроме того, планируется обмен телами погибших – по 6 тысяч с каждой стороны.

"В вопросе освобождения военнопленных мы договорились сосредоточиться на конкретных категориях, а не на цифрах", – заявил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров.

Вместе с тем, требование Украины вернуть похищенных Россией детей осталось проигнорировано. Представитель делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Россия якобы не смогла документально подтвердить заявления Украины о похищении детей. Более того, по его словам, Москва не похищала, а "спасала детей в Украине".