Париж выступил за совместные санкции с США против России: что планируют

Франция заявила о важности тесной координации с США в вопросе введения новых санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Как пишет издание, министры финансов и иностранных дел Франции подтвердили необходимость "координации" между Соединенными Штатами и Европой для прекращения войны в Украине, принимая американских сенаторов, которые предложили санкции против Москвы.

"По возвращении из поездки в Украину сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь подтвердили свою решимость оказать давление на Россию, чтобы она согласилась на прекращение огня, приняв массивный пакет санкций, который они представили в Конгрессе", - сказано в заявлении.

Отмечается, что данные санкции будут включать 500% тариф на импорт из стран, которые покупают нефть, нефтепродукты, газ и нефтепродукты из России.

Заметим, что Грэм во время визита в Киев заявил, что на следующей неделе Сенат может начать рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ.

Санкции против России

Стоит напомнить, что 20 мая ЕС принял 17-й пакет санкций против России и уже начал работу над новыми ограничениями.

В то же время лидеры Франции, Германии, Великобритании и других стран Европы заявили, что готовы усилить санкции против Москвы, если та откажется прекращать огонь или делать другие шаги к миру.