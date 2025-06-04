Зеленский об угрозах Путина: показывает средний палец всему миру
После операции СБУ "Паутина" Кремль заговорил об "ответке". В России чувствуют безнаказанность и без решительного давления агрессор не остановится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что многие говорили с Россией и на разных уровнях, но никакие переговоры не привели даже к остановке войны, не говоря уже о надежном мире.
"К сожалению, (российский диктатор Владимир - ред.) Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то "ответы". Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру. Всем, кто не хочет усиливать давление на Россию", - отметил президент.
В то же время Зеленский подчеркнул, что на самом деле именно Россия должна искать мира.
"Это у них там, в Москве, должны чувствовать, что война имеет свою цену - большую цену, и самую высокую именно для агрессора. Если мир слабо реагирует на угрозы от Путина, то он это воспринимает как готовность мира закрыть глаза на его действия. Когда он не чувствует силы и давления, а чувствует слабость, он всегда совершает новые преступления. Он расценивает такое отношение как молчаливое разрешение - разрешение на новые зверства, новые удары, новые убийства", - отметил глава Украины.
И подчеркнул, что именно поэтому в Украине так благодарны всем в мире, кто пытается остановить войну и российские удары.
"Всем, кто говорит убийце, что тот получит заслуженное наказание. Всем, кто говорит, что российские ракеты и бомбы должны перестать забирать жизни людей. Россия должна вернуть мир", - подчеркнул он.
Более того, президент подчеркнул, что если сильные не останавливают Путина, это означает, что они разделяют с ним ответственность.
"А если они хотят, но не могут его остановить, Путин больше не будет считать их сильными", - подытожил глава Украины.
Напомним, что ранее сегодня президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Путиным.
Они в частности обсудили удары СБУ по стратегической авиации РФ. После разговора Трамп сообщил, что Путин якобы "очень решительно" заявил, что он "будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы".
Стоит отметить, что во время этого разговора Трамп также якобы сказал Путину, что не знал о планах СБУ атаковать аэродромы.
Операция "Паутина"
Напомним, что в это воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную историческую операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков, которые враг использует для ударов по украинской территории.
Беспилотники поразили четыре военные базы и как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами было поражено более 40 самолетов стратегической авиации РФ.
Как впоследствии стало известно речь шла о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Заметим, что в СБУ уже подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.
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