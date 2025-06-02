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Украина предложила организовать встречу Зеленского и Путина: Умеров назвал дедлайн

Стамбул, Понедельник 02 июня 2025 18:15
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Украина предложила организовать встречу Зеленского и Путина: Умеров назвал дедлайн Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Украинская делегация в Стамбуле предложила конкретные сроки.

Об этом заявил министр обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам главы Минобороны, все ключевые вопросы Украина и Россия могут решить только на уровне лидеров. Такая встреча может пройти при участии президента США Дональда Трампа.

"Мы считаем, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена ​​на подготовку встречи лидеров. Мы предложили российской стороне провести встречу до конца этого месяца - с 20 по 30 июня. Это очень важно для прогресса в переговорном процессе", - подчеркнул он.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский уже предлагал российскому диктатору Владимиру Путину провести встречу в Стамбуле. Но глава Кремля проигнорировал такую идею.

Путин отправил в Стамбул делегацию, которую возглавил его помощник Владимир Мединский. Низкий уровень российской делегации вызвал резкую критику со стороны стран Запада и Украины.

Сегодня, 2 июня, прошел второй раунд переговоров Украины и РФ. После встречи министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что стороны, в частности, обсудили встречу на уровне лидеров.

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