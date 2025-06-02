Украинские переговорщики в Стамбуле встретились с представителями Германии, Италии и Британии

Члены украинской делегации встретились с представителями Германии, Италии и Великобритании накануне переговоров с российской стороной в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спикера Министерства иностранных дел (МИД) Георгия Тихого.

"Члены украинской делегации подтвердили приверженность Украины мирным усилиям. Они подробно остановились на вопросах повестки дня, которые включают встречу лидеров, полное прекращение огня и меры по развитию доверия в гуманитарной сфере", - добавил он.

Фото: украинские переговорщики в Стамбуле встретились с представителями Германии, Италии и Великобритании (x.com/spoxukrainemfa)

Во время встречи стороны скоординировали позиции накануне переговоров украинской и российской делегации.

По словам Тихого, с представителями европейских партнеров Украины встретились первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз.

Переговоры Украины и России 2 июня

Сегодня, 2 июня, на территории Стамбула пройдет второй раунд переговоров между делегациями Киева и Москвы. В частности ожидается что представители России представят так называемый "меморандум" - документ с их видением условий прекращения огня.

Вчера. 1 июня, президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации. Как и в прошлый раз ее возглавит глава Министерства обороны Рустем Умеров.

Больше о втором раунде переговоров - в материале РБК-Украина.

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