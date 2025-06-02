ua en ru
Пн, 02 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинские переговорщики в Стамбуле встретились с представителями Германии, Италии и Британии

Понедельник 02 июня 2025 12:26
UA EN RU
Украинские переговорщики в Стамбуле встретились с представителями Германии, Италии и Британии Фото: Георгий Тихий, спикер Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Члены украинской делегации встретились с представителями Германии, Италии и Великобритании накануне переговоров с российской стороной в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спикера Министерства иностранных дел (МИД) Георгия Тихого.

По словам Тихого, с представителями европейских партнеров Украины встретились первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз.

Во время встречи стороны скоординировали позиции накануне переговоров украинской и российской делегации.

Украинские переговорщики в Стамбуле встретились с представителями Германии, Италии и Британии

Фото: украинские переговорщики в Стамбуле встретились с представителями Германии, Италии и Великобритании (x.com/spoxukrainemfa)

"Члены украинской делегации подтвердили приверженность Украины мирным усилиям. Они подробно остановились на вопросах повестки дня, которые включают встречу лидеров, полное прекращение огня и меры по развитию доверия в гуманитарной сфере", - добавил он.

Переговоры Украины и России 2 июня

Сегодня, 2 июня, на территории Стамбула пройдет второй раунд переговоров между делегациями Киева и Москвы. В частности ожидается что представители России представят так называемый "меморандум" - документ с их видением условий прекращения огня.

Вчера. 1 июня, президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации. Как и в прошлый раз ее возглавит глава Министерства обороны Рустем Умеров.

Больше о втором раунде переговоров - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Турция Стамбул Война в Украине
NEWS
Переговоры Украины и России в Стамбуле: все подробности второго раунда
Переговоры Украины и России в Стамбуле: все подробности второго раунда
DAILY
Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар