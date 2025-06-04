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"Вынужден ответить": Путин пожаловался Трампу из-за ударов СБУ по самолетам

Среда 04 июня 2025 19:59
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"Вынужден ответить": Путин пожаловался Трампу из-за ударов СБУ по самолетам Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили удары СБУ по стратегической авиации РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп написал в Truth Social.

"Я только что закончил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно час и 15 минут", - написал Трамп.

По его словам, они обсудили "нападение Украины на российские самолеты, стоявшие на стоянке, а также различные другие нападения, которые осуществлялись обеими сторонами".

"Это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру. Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы", - заявил Трамп.

Кроме того, политики обсудили Иран и ядерное оружие страны.

"Я заявил президенту Путину, что Иран не может иметь ядерное оружие, и в этом вопросе, я считаю, мы сошлись во мнениях. Президент Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь в скорейшем решении этого вопроса. Я считаю, что Иран затягивает принятие решения по этому очень важному вопросу, а нам нужен окончательный ответ в очень короткие сроки", - написал президент США.

Операция "Паутина"

В воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную историческую операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков, которые враг использует для ударов по украинской территории.

Сначала СМИ писали о том, что Украина якобы предупреждала США о предстоящей атаке на стратегическую авиацию России. Однако позже это заявление было опровергнуто.

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отвечая на вопрос о реакции Дональда Трампа на атаку украинских беспилотников на Россию в воскресенье, она сказала: "Реакция заключается в том, что эта война должна закончиться. Эта война была жестокой с обеих сторон, и в ней погибло слишком много людей".

"Президент (Трамп - ред.) хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он дал это понять обоим лидерам как публично, так и частным образом", - сказала Левитт.

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