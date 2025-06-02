"Не похищали": в России цинично оправдали депортацию украинских детей

Об этом заявил глава российской делегации, помощник российского диктатора Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Во время своего общения с журналистами Мединский заявил, что якобы на переговорах Украины и России тема детей была центральной. Более того, по его словам, Россия не смогла "документально подтвердить - какие это "украденные РФ", ведь якобы не было списков.

"Дети, которые оказались в ситуации между двух огней, их эвакуировали, но если есть семья - их возвращают обратно", - сказал представитель РФ.

В то же время он упомянул о списке, который сегодня передала Украина и то, что в нем всего 339 фамилий таких детей, "а не миллионы и не тысячи".

Мединский заявил, что как только находятся законные представители то детей сразу воссоединяют с семьями.

"Из темы "похищения детей" Украина делает шоу для европейцев. Нет ни одного похищенного ребенка, есть дети спасенные нашими солдатами", - сказал он.

При этом он заявил, что недавно выяснилось, что из похожего списка дети "оказались в Германии, но претензии предъявлялись РФ". Заметим, что за несколько минут до этого Мединский сказал, что Россия не имела никаких подтверждений и списков относительно украинских детей в России.

Представитель Кремля назвал заявления Украины о похищении Россией детей - пиар-кампанией.

"Эту позорную пиар-кампанию надо прекращать. Все семьи воссоединятся, это вопрос чести", - заявил он.

Напомним, сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина передала представителям России список украинских детей, которых необходимо вернуть.