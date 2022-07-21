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Окупанти випустили по Миколаєву сім ракет: одна людина постраждала, є руйнування

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Миколаїв, Четвер 21 липня 2022 09:18
Окупанти випустили по Миколаєву сім ракет: одна людина постраждала, є руйнування Фото: окупанти випустили по Миколаєву сім ракет (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на четвер, 21 липня, російські окупанти випустили сім ракет по Миколаєву. В результаті одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

За його словами, близько 03:05 війська РФ випустили по місту сім ракет С-300.

За попередньою інформацією, попадання ракети відбулося в об'єкт інфраструктури, АЗС, газопроводі та складському приміщенні.

"Рятувальними службами ліквідовані всі загоряння, що виникли в результаті обстрілів. В даний час відомо про одного постраждалого", - заявив Кім, додавши, що детальна інформація уточнюється.

Нагадаємо, раніше Кім заявив, що в Миколаєві хочуть присікти випадки колабораціонізму, у зв'язку з цим місто закриють на кілька днів.

Раніше стало відомо, що Кім ініціював "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву і встановив нагороду за кожного спійманого.

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