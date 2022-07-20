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Сенат Італії висловив довіру Драгі

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Рим, Середа 20 липня 2022 21:52
Сенат Італії висловив довіру Драгі Фото: Маріо Драгі, прем'єр Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сенат Італії проголосував за вотум довіри чинному прем'єр-міністру Маріо Драгі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Reppublica.

Відзначається, що в ході голосування 95 сенаторів проголосували за вотум довіри для Драгі, але 38 були проти.

Всього 133 з 315 депутатів Сенату взяли участь у голосуванні. Члени трьох найбільших партій - "Рух п'яти зірок", "Вперед Італія" і "Ліга" - відмовилися голосувати.

Варто зауважити, що Драгі вже вдруге надають вотум довіри. Але члени ключової партії "Рух п'яти зірок", яка входить до коаліції, знову не взяли участь у голосуванні. Тому відставка Драгі все ще залишається можливою.

Нагадаємо, раніше Драгі заявив, що пакт довіри, який підтримував уряд національної єдності, зник, і тому він сам вирішив піти у відставку. Проте президент Італії Серджіо Матарелла не прийняв його бажання піти з посади.

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