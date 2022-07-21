Масові обстріли та "недолугий" ворожий штурм на Бахмутському напрямку, - зведення Генштабу

Російські військові продовжують завдавати масових ударів по низці напрямків. Наші бійці відбили усі "недолугі" спроби ворога штурмувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Генштаб відзначає, що у примусово мобілізованих окупанти вилучають особисті документи, що ускладнює ідентифікацію у разі загибелі та відкриває шлях для різних фінансових махінацій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 100 окупантів.

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