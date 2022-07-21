ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський спростував фейк про свій стан та нагадав про вік Путіна

Новость на русском →
Україна, Четвер 21 липня 2022 16:13
Зеленський спростував фейк про свій стан та нагадав про вік Путіна Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський записав відеоозвернення, у якому повідомив, що почуває себе добре і знаходиться у своєму кабінеті на робочому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

"Знаходжуся в кабінеті, так міцно як зараз я ніколи себе не почував. І погана новина для тих, хто запустив такі фейки - я не один, нас таких 40 мільйонів. І при всій повазі до похилого віку, 44 - це не 70", - сказав Зеленський, очевидно натякнувши на вік Путіна.

Сьогодні в ефірі радіостанцій TAVR Media прозвучав фейк про те, що президент Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його обов’язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна встановить усіх російських окупантів, які винні у терорі українського народу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень