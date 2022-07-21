ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ворскла" здолала АІК у феєричному матчі кваліфікації Ліги конференцій

Новость на русском →
Стокгольм, Четвер 21 липня 2022 21:55
"Ворскла" здолала АІК у феєричному матчі кваліфікації Ліги конференцій Фото: Перед стартовим свистком у Стокгольмі (twitter.com/aikfotboll)
Автор: Антон Федорців

Перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2022/23 між полтавською "Ворсклою" і шведським АІКом завершився перемогою представника України в єврокубках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд

"Ворскла" – АІК – 3:2

Голи: Степанюк, 4, Козиренко, 24, Челядін, 69 – Стефанеллі, 17, Ларссон, 44

Полтавці повели в рахунку вже на 4-й хвилині. Це Степанюк головою замкнув навіс Козиренка з лівого флангу. Шведи відповіли вже за 13 обертів секундної стрілки – Стефанеллі з другої спроби переграв Різника в ближньому бою після передачі Гуссейна.

"Ворскла", однак, швидко відновила свою перевагу. Пердута пасом від лінії поля знайшов Козиренка на лінії штрафного, а той першим дотиком прийняв і другим лівою точно пробив у дальній кут.

Відігрався АІК перед перервою. Зірковий ветеран Ларссон зіграв на підборі й гарматним пострілом метрів із 15-ти змусив Різника вдруге виймати м'яч із сітки власних воріт.

Другий тайм таким же багатим на голи не видався. Проте, команді Віктора Скрипника вистачило й одного м'яча для перемоги. На 69-й хвилині Челядін підхопив сферу після боротьби в центрі поля й виконав шедевр – удар метрів із 35-ти й м'яч від стійки затріпотів у сітці.

Отже, "Ворскла" оформила несподівану перемогу. Матч-відповідь відбудеться на тому ж стадіоні за тиждень. Переможець пари в 3-му раунді зустрінеться з сильнішим у протистоянні "Валмієра" – "Шкендія".

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ворскла
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень