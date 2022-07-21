ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сбербанк, мер Москви і фонд "Русский мир": ЄС ввів сьомий пакет санкцій проти РФ

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 21 липня 2022 23:58
Сбербанк, мер Москви і фонд "Русский мир": ЄС ввів сьомий пакет санкцій проти РФ Фото: ЄС ввів сьомий пакет санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Європейський союз запровадив сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Русский мир" і мер Москви Сергій Собянін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Офіційний журнал ЄС".

Санкції набрати чинності з моменту публікації. В цілому в список увійшли 48 фізичних осіб і сім організацій.

Серед фізичних осіб, які підпали під обмеження ЄС, перший заступник директора Росгвардії генерал-полковник Віктор Стригунов, заступник директора Росгвардії Олег Плохой, депутат Держдуми Адам Делімханов, начальник управління Росгвардії по Чеченській Республіці генерал-майор Шаріп Делімханов і його заступник Алібек Делімханов.

У списку санкцій значаться повноважний представник президента РФ в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка, Уповноважений з прав дитини при президенті РФ Марія Львова-Бєлова, а також гендиректор Уральської гірничо-металургійної компанії Андрій Козіцин.

Крім того, під обмежувальні заходи потрапили Фонд підтримки публічної дипломатії імені А. М. Горчакова, перший віцепрем'єр РФ Андрій Бєлоусов, актори Сергій Безруков і Володимир Машков.

У перелік підсанкційних юридичних осіб включені Росспівробітництво і науково-виробниче об'єднання "Квант".

Крім того, під санкції ЄС підпав і громадянин Євросоюзу зі Словаччини Йозеф Хамбалек, глава європейського відділення клубу "Нічні вовки", якого ЄС звинуватив у проросійській пропаганді, матеріальній та фінансовій підтримці дій, що підривають суверенітет України.

Крім розширення чорного списку ЄС, нові санкції передбачають заборону на експорт з Росії золота. При цьому Євросоюз вирішив пом'якшити ряд фінансових обмежень проти російського експорту нафти і продовольства і скасував деякі заборони на постачання РФ окремих товарів і послуг для авіації.

Рада ЄС продовжила всі чинні щодо Росії санкції на пів року до кінця січня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз заблокував пропозицію ввести санкції проти російської металургійної компанії "ВСМПО-Авісма", яка є найбільшим у світі виробником титану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень