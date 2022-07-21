ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ранковий обстріл Харкова: зросла кількість загиблих і поранених

Новость на русском →
Харків, Четвер 21 липня 2022 15:17
Ранковий обстріл Харкова: зросла кількість загиблих і поранених Фото: внаслідок ранкового обстрілу Харкова кількість загиблих і постраждалих збільшилась (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова 21 липня кількість загиблих збільшилась до трьох, поранених - до 23 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 21 липня о 9:30 росіяни обстріляли, попередньо, з реактивних систем залпового вогню "Ураган" зупинку громадського транспорту біля ринку в Київському районі. Загинуло троє цивільних людей, ще 20 отримали поранення.

Окрім цього, окупанти здійснили артилерійський обстріл Салтівського району міста. Загарбники влучили у житловий будинок. Постраждали троє мешканців.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти обстріляли Харків з "Ураганів", влучивши у цивільні об'єкти міста.

В результаті атаки пошкоджені авто, торгівельні павільйони, житловий будинок та громадський транспорт.

Жителям Харкова дали рекомендації через обстріли.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень