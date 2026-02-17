СБУ ударила по нефтяному терминалу в Тамани: почему это важно

Украинские дроны атаковали инфраструктуру нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Там возник пожар и были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Читайте также: ВСУ уничтожили "охотника за субмаринами" в Крыму
По данным источников, дрнои Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по одному из крупнейших портовых нефтетерминалов Черноморского региона. Он обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака.
Резервуарный парк комплекса превышает 1 млн кубометров и является ключевым элементом экспортной энергетической инфраструктуры РФ.
По предварительным данным, после атаки на территории нефтеперевалочного комплекса зафиксировали пожар.
Напомним, предыдущий удар СБУ по этому же терминалу состоялся 22 января. Тогда были повреждены технологические трубопроводы на причалах, а также резервуары с вакуумным газойлем и мазутом.
Ориентировочные убытки от той атаки оценивались примерно в 50 млн долларов.
В то же время, на днях Силы беспилотных систем также заявляли об ударе по терминалу "Таманьнефтегаз". Из этого следует, что за последние несколько дней украинские дроны дважды поразили важный для РФ терминал.
По словам источников в СБУ, украинские спецслужбы системно наносят удары по объектам энергетической и экспортной инфраструктуры России, которые обеспечивают значительные доходы бюджета страны-агрессора.
Снижение возможностей экспорта энергоносителей усложняет финансирование войны и логистическое обеспечение российских войск.
14 февраля Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким важным военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях, поразив технику, средства связи и инфраструктуру обеспечения противника.
12 февраля украинские военные осуществили серию ударов по ключевым целям на территории РФ, в частности по арсеналу в Котлубане Волгоградской области и ракетному предприятию в Мичуринске. Накануне, в ночь на 11 февраля, были поражены Волгоградский нефтеперерабатывающий завод и ряд других объектов противника.
Ранее ВСУ также атаковали военную инфраструктуру врага как на временно оккупированных территориях, так и в глубине России, в частности пункт управления дронами подразделения центра "Рубикон".