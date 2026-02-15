Украинские дроны поразили нефтяной терминал в Тамани: детали атаки
Силы беспилотных систем поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае России. Также украинские дроны уничтожили ЗРГК "Панцирь-С1" во временно оккупированном Крыму.
Как сообщается, в ночь на 15 февраля операторы 1-го отдельного центра СБС во взаимодействии с ССО и ГУР поразили экспортный терминал нефти и нефтепродуктов "Таманьнефтегаз".
Это крупный российский экспортный терминал вблизи порта Тамань в Краснодарском крае.
Объект специализируется на перевалке нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов из резервуарных парков для дальнейшей отгрузки морскими судами.
Терминал обеспечивает функционирование экспортной инфраструктуры российской нефти и поддерживает логистические возможности Черноморского флота РФ. Близость к Крымскому мосту и временно оккупированному Крыму усиливает его роль в тыловом обеспечении группировки противника в акватории Черного моря.
В результате атаки зафиксирована серия взрывов. Детальные результаты поражения уточняются.
Кроме того, по данным Генштаба, в районе поселка Кача в Крыму успешно поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Также за минувшие сутки нанесены поражения по объектам захватчиков на других направлениях. В частности, в районе оккупированного села Вольное Донецкой области поражено ремонтное подразделение из состава одной из артиллерийских бригад вооруженных сил РФ.
А в районе оккупированной Любимовки Запорожской области зафиксировано попадание по району сосредоточения живой силы оккупантов.
Потери противника и нанесенный врагу ущерб уточняются.
Удары ВСУ по стратегическим объектам РФ
Напомним, 14 февраля Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким важным военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях, поразив технику, системы связи и инфраструктуру обеспечения противника
12 февраля украинские военные нанесли серии ударов по ключевым военным объектам на территории РФ. Среди целей были арсенал в Котлубане Волгоградской области и ракетный завод в Мичуринске.
В ночь на 11 февраля, Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, а также ряд военных объектов противника на временно оккупированных территориях.
Перед этим ВСУ осуществили удары по военной инфраструктуре врага как на оккупированных территориях, так и в глубине России, в частности по пункту управления дронами подразделения центра "Рубикон".