Украинские дроны поразили нефтяной терминал в Тамани: детали атаки

Силы беспилотных систем поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае России. Также украинские дроны уничтожили ЗРГК "Панцирь-С1" во временно оккупированном Крыму.

Как сообщается, в ночь на 15 февраля операторы 1-го отдельного центра СБС во взаимодействии с ССО и ГУР поразили экспортный терминал нефти и нефтепродуктов "Таманьнефтегаз".

Это крупный российский экспортный терминал вблизи порта Тамань в Краснодарском крае.

Объект специализируется на перевалке нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов из резервуарных парков для дальнейшей отгрузки морскими судами.

Терминал обеспечивает функционирование экспортной инфраструктуры российской нефти и поддерживает логистические возможности Черноморского флота РФ. Близость к Крымскому мосту и временно оккупированному Крыму усиливает его роль в тыловом обеспечении группировки противника в акватории Черного моря.

В результате атаки зафиксирована серия взрывов. Детальные результаты поражения уточняются.

Кроме того, по данным Генштаба, в районе поселка Кача в Крыму успешно поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Также за минувшие сутки нанесены поражения по объектам захватчиков на других направлениях. В частности, в районе оккупированного села Вольное Донецкой области поражено ремонтное подразделение из состава одной из артиллерийских бригад вооруженных сил РФ.

А в районе оккупированной Любимовки Запорожской области зафиксировано попадание по району сосредоточения живой силы оккупантов.

Потери противника и нанесенный врагу ущерб уточняются.