Не только НПЗ сгорел у врага этой ночью: Генштаб раскрыл полный список целей
В ночь на 11 февраля Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в РФ. Также нанесли серии ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Удар по территории РФ
По данным Генштаба, в ночь на 11 февраля был поражен нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" в Волгограде (РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии.
На территории предприятия зафиксирован пожар. Масштабы разрушений пока уточняются.
Удары по оккупированным территориям
На временно оккупированной территории Крыма, в районе населенного пункта Лобаново, Силы обороны поразили склад горюче-смазочных материалов противника.
На ВОТ Запорожской области, вблизи Балочек, под удар попал склад материально-технического обеспечения врага.
В районе Любимовки поражено место сосредоточения военной техники оккупантов, а возле Гуляйполя - живая сила подразделения из состава центра "Рубикон".
Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Третьяков, украинские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс "Оса".
На ВОТ Херсонской области, вблизи Воскресенского, был поражен российский зенитный ракетный комплекс "Тор".
"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", - отметили в Генштабе.
В ведомстве подчеркнули, что системная работа по снижению боевого потенциала российского агрессора будет продолжаться и в дальнейшем.
Атаки на Волгоград
Напомним, в ночь на 11 февраля в Волгоградской области РФ прогремели взрывы.
Российские Telegram-каналы сообщали об атаке дронов на местный нефтеперерабатывающий завод, а жители публиковали видео вспышек и пожаров.
Местный губернатор подтвердил информацию, заявив, что в результате удара произошло "возгорание на территории завода на юге Волгограда".
Это не первый случай атак дронов в регионе.
В ноябре 2025 года в Волгограде ночью также раздавались взрывы, что вызвало обсуждение среди местных жителей в соцсетях. Тогда под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка".
Ежегодно на этом предприятии перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет почти 6% общей переработки в РФ.
Ранее, в августе 2025 года, Силы обороны Украины уже наносили удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Волгограда, тогда на предприятии возникли мощные пожары.