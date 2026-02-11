ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Не только НПЗ сгорел у врага этой ночью: Генштаб раскрыл полный список целей

Среда 11 февраля 2026 15:26
UA EN RU
Не только НПЗ сгорел у врага этой ночью: Генштаб раскрыл полный список целей Фото: в Генштабе заявили о поражении НПЗ в российском Волгограде (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 11 февраля Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в РФ. Также нанесли серии ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также: Минус 19% переработки нефти. Сырский назвал результаты ударов по РФ в январе

Удар по территории РФ

По данным Генштаба, в ночь на 11 февраля был поражен нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" в Волгограде (РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

На территории предприятия зафиксирован пожар. Масштабы разрушений пока уточняются.

Удары по оккупированным территориям

На временно оккупированной территории Крыма, в районе населенного пункта Лобаново, Силы обороны поразили склад горюче-смазочных материалов противника.

На ВОТ Запорожской области, вблизи Балочек, под удар попал склад материально-технического обеспечения врага.

В районе Любимовки поражено место сосредоточения военной техники оккупантов, а возле Гуляйполя - живая сила подразделения из состава центра "Рубикон".

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Третьяков, украинские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс "Оса".

На ВОТ Херсонской области, вблизи Воскресенского, был поражен российский зенитный ракетный комплекс "Тор".

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", - отметили в Генштабе.

В ведомстве подчеркнули, что системная работа по снижению боевого потенциала российского агрессора будет продолжаться и в дальнейшем.

Атаки на Волгоград

Напомним, в ночь на 11 февраля в Волгоградской области РФ прогремели взрывы.

Российские Telegram-каналы сообщали об атаке дронов на местный нефтеперерабатывающий завод, а жители публиковали видео вспышек и пожаров.

Местный губернатор подтвердил информацию, заявив, что в результате удара произошло "возгорание на территории завода на юге Волгограда".

Это не первый случай атак дронов в регионе.

В ноябре 2025 года в Волгограде ночью также раздавались взрывы, что вызвало обсуждение среди местных жителей в соцсетях. Тогда под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Ежегодно на этом предприятии перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет почти 6% общей переработки в РФ.

Ранее, в августе 2025 года, Силы обороны Украины уже наносили удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Волгограда, тогда на предприятии возникли мощные пожары.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ