Не только НПЗ сгорел у врага этой ночью: Генштаб раскрыл полный список целей

В ночь на 11 февраля Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в РФ. Также нанесли серии ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Удар по территории РФ

По данным Генштаба, в ночь на 11 февраля был поражен нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" в Волгограде (РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

На территории предприятия зафиксирован пожар. Масштабы разрушений пока уточняются.

Удары по оккупированным территориям

На временно оккупированной территории Крыма, в районе населенного пункта Лобаново, Силы обороны поразили склад горюче-смазочных материалов противника.

На ВОТ Запорожской области, вблизи Балочек, под удар попал склад материально-технического обеспечения врага.

В районе Любимовки поражено место сосредоточения военной техники оккупантов, а возле Гуляйполя - живая сила подразделения из состава центра "Рубикон".

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Третьяков, украинские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс "Оса".

На ВОТ Херсонской области, вблизи Воскресенского, был поражен российский зенитный ракетный комплекс "Тор".

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", - отметили в Генштабе.

В ведомстве подчеркнули, что системная работа по снижению боевого потенциала российского агрессора будет продолжаться и в дальнейшем.