Катер, радар и склад боеприпасов: Силы обороны поразили ряд объектов россиян

Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким важным военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях, поразив технику, системы связи и инфраструктуру обеспечения противника

Читайте также: Силы обороны подтвердили свои успехи на Гуляйпольском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Поражены десантный катер и радиолокационная станция

По данным военных, 12 февраля в районе населенного пункта Новоозерное на временно оккупированной территории Крыма был поражен транспортно-десантный катер БК-16.

В тот же день в районе Гвардейского поражена радиолокационная станция РСП-10 противника.

Российский транспортно-десантный катер БК-16

БК-16 - это российский скоростной транспортно-десантный катер, предназначенный для перевозки морского десанта и проведения спецопераций. Катер разработан концерном "Калашников" и может транспортировать до 19 десантников вместе с экипажем.

Катер оснащается пулеметными установками, гранатометами или другим легким вооружением, что позволяет ему прикрывать высадку десанта и действовать в условиях боевых операций на море и в прибрежной зоне. Максимальная скорость БК-16 превышает 40 узлов (более 70 км/ч).

Удар по узлу связи и складу боеприпасов

Также 12 февраля в районе Приморска на временно оккупированной территории Запорожской области Силы обороны поразили узел связи российских войск.

Кроме того, 13 февраля в районе Новоэкономичного на временно оккупированной территории Донецкой области был поражен склад боеприпасов оккупантов.

Сейчас потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.