Катер, радар и склад боеприпасов: Силы обороны поразили ряд объектов россиян
Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким важным военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях, поразив технику, системы связи и инфраструктуру обеспечения противника
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Поражены десантный катер и радиолокационная станция
По данным военных, 12 февраля в районе населенного пункта Новоозерное на временно оккупированной территории Крыма был поражен транспортно-десантный катер БК-16.
В тот же день в районе Гвардейского поражена радиолокационная станция РСП-10 противника.
Российский транспортно-десантный катер БК-16
БК-16 - это российский скоростной транспортно-десантный катер, предназначенный для перевозки морского десанта и проведения спецопераций. Катер разработан концерном "Калашников" и может транспортировать до 19 десантников вместе с экипажем.
Катер оснащается пулеметными установками, гранатометами или другим легким вооружением, что позволяет ему прикрывать высадку десанта и действовать в условиях боевых операций на море и в прибрежной зоне. Максимальная скорость БК-16 превышает 40 узлов (более 70 км/ч).
Удар по узлу связи и складу боеприпасов
Также 12 февраля в районе Приморска на временно оккупированной территории Запорожской области Силы обороны поразили узел связи российских войск.
Кроме того, 13 февраля в районе Новоэкономичного на временно оккупированной территории Донецкой области был поражен склад боеприпасов оккупантов.
Сейчас потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Удары ВСУ по стратегическим объектам РФ
Напомним, 12 февраля украинские военные нанесли серии ударов по ключевым военным объектам на территории РФ. Среди целей были арсенал в Котлубане Волгоградской области и ракетный завод в Мичуринске.
Ранее, в ночь на 11 февраля, Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, а также ряд военных объектов противника на временно оккупированных территориях.
Еще перед этим ВСУ осуществили удары по военной инфраструктуре врага как на оккупированных территориях, так и в глубине России, в частности по пункту управления дронами подразделения центра "Рубикон".