ua en ru
Сб, 14 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Катер, радар и склад боеприпасов: Силы обороны поразили ряд объектов россиян

Украина, Суббота 14 февраля 2026 11:51
UA EN RU
Катер, радар и склад боеприпасов: Силы обороны поразили ряд объектов россиян Иллюстративное фото: Силы обороны поразили ряд объектов россиян (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким важным военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях, поразив технику, системы связи и инфраструктуру обеспечения противника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Читайте также: Силы обороны подтвердили свои успехи на Гуляйпольском направлении

Поражены десантный катер и радиолокационная станция

По данным военных, 12 февраля в районе населенного пункта Новоозерное на временно оккупированной территории Крыма был поражен транспортно-десантный катер БК-16.

В тот же день в районе Гвардейского поражена радиолокационная станция РСП-10 противника.

Российский транспортно-десантный катер БК-16

БК-16 - это российский скоростной транспортно-десантный катер, предназначенный для перевозки морского десанта и проведения спецопераций. Катер разработан концерном "Калашников" и может транспортировать до 19 десантников вместе с экипажем.

Катер оснащается пулеметными установками, гранатометами или другим легким вооружением, что позволяет ему прикрывать высадку десанта и действовать в условиях боевых операций на море и в прибрежной зоне. Максимальная скорость БК-16 превышает 40 узлов (более 70 км/ч).

Удар по узлу связи и складу боеприпасов

Также 12 февраля в районе Приморска на временно оккупированной территории Запорожской области Силы обороны поразили узел связи российских войск.

Кроме того, 13 февраля в районе Новоэкономичного на временно оккупированной территории Донецкой области был поражен склад боеприпасов оккупантов.

Сейчас потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Удары ВСУ по стратегическим объектам РФ

Напомним, 12 февраля украинские военные нанесли серии ударов по ключевым военным объектам на территории РФ. Среди целей были арсенал в Котлубане Волгоградской области и ракетный завод в Мичуринске.

Ранее, в ночь на 11 февраля, Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, а также ряд военных объектов противника на временно оккупированных территориях.

Еще перед этим ВСУ осуществили удары по военной инфраструктуре врага как на оккупированных территориях, так и в глубине России, в частности по пункту управления дронами подразделения центра "Рубикон".

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине ВСУ
Новости
В Одессе под завалами разрушенного дома нашли тело женщины: фото последствий атаки РФ
В Одессе под завалами разрушенного дома нашли тело женщины: фото последствий атаки РФ
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы