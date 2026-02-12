ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Один из крупнейших арсеналов и ракетный завод: ракеты "Фламинго" метко ударили по РФ

Четверг 12 февраля 2026 11:58
UA EN RU
Один из крупнейших арсеналов и ракетный завод: ракеты "Фламинго" метко ударили по РФ Фото: ВСУ атаковали важные цели на территории РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные нанесли серию ударов по критически важным военным объектам РФ. В частности, под ударом были арсенал в Котлубане Волгоградской области и ракетный завод в Мичуринске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: Удар по "Рубикону", штабам и не только: Силы обороны накрыли важные объекты РФ

"Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 12 февраля в районе Котлубани Волгоградской области РФ поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ", - отметили в Генштабе.

Данный арсенал является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии. Удары по арсеналу наносились украинскими ракетами FP-5 "Фламинго", масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, в Мичуринске Тамбовской области РФ под ударом было предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем - "Мичуринский завод Прогресс".

По предварительным данным, на территории завода возник пожар. Результаты и масштаб нанесенного ущерба уточняются.

Также, на ВОТ Запорожской области, в районе села Терпенье и в районе Розовки, поражены склады боеприпасов врага.

В Генштабе подчеркнули, что 11 февраля в результате удара по нефтеперерабатывающему заводу "Волгоградский" в Волгоградской области РФ повреждена основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, повреждены элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории.

Один из крупнейших арсеналов и ракетный завод: ракеты &quot;Фламинго&quot; метко ударили по РФ

Удары ВСУ по стратегическим объектам РФ

Напомним, в ночь на 11 февраля Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в РФ. Также нанесли серии ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях.

Кроме того, 10 февраля ВСУ нанесли серии ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях и в глубине РФ. В частности, поразили пункт управления дронов подразделения из состава центра "Рубикон".

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины фламінго Генштаб ВСУ Вторжение России в Украину
Новости
Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов)
Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов)
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ