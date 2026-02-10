ua en ru
Вт, 10 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Удар по "Рубикону", штабам и не только: Силы обороны накрыли важные объекты РФ

Вторник 10 февраля 2026 14:49
UA EN RU
Удар по "Рубикону", штабам и не только: Силы обороны накрыли важные объекты РФ Фото: ВСУ ударили по пунктам управления с дронами и складам оккупантов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

ВСУ нанесли серии ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях и в глубине РФ. В частности, поразили пункт управления дронов подразделения из состава центра "Рубикон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Читайте также: Склады, ПВО и командные пункты: ВСУ устроили оккупантам "адские" сутки.

Удары по оккупированным территориям

По данным Генштаба, в ночь на 10 февраля 2026 года на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе населенного пункта Ялта, было поражено вражеское ремонтное подразделение.

На ВОТ Запорожской области, вблизи Камыш-Зоре, Силы обороны нанесли удар по учебному центру подготовки пилотов БпЛА и производства FPV-дронов.

Также в районе Хлеборобного поражено место сосредоточения живой силы противника.

Кроме того, в районе населенного пункта Высокое Запорожской области украинские воины поразили пункт управления БпЛА подразделения из состава центра "Рубикон".

На временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи Федоровки, был поражен полевой склад горюче-смазочных материалов российских войск.

Удар по территории РФ

Отдельно в Генштабе сообщили, что накануне на территории Курской области РФ, в районе населенного пункта Теткино, зафиксировано попадание по пункту управления БпЛА противника.

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что системные удары по военной инфраструктуре агрессора будут продолжаться и в дальнейшем.

Удары по "Рубикону"

Напомним, за последнее время украинские защитники осуществили серию результативных ударов по позициям одного из элитных российских формирований - подразделения "Рубикон".

В частности, в ноябре FPV-дроны ВСУ уничтожили позиции этого подразделения, а Генеральный штаб подтвердил поражение базы хранения беспилотников "Рубикона" на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме того, ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали пункт управления дронами элитного подразделения РФ "Рубикон" в Донецкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
РФ массированно ударила КАБами по Славянску: погибли женщина и ребенок, есть раненые
РФ массированно ударила КАБами по Славянску: погибли женщина и ребенок, есть раненые
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ