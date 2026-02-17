СБУ вдарила по нафтовому терміналу у Тамані: чому це важливо

Удар по стратегічному об’єкту

За даними джерел, дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по одному з найбільших портових нафтотерміналів Чорноморського регіону. Він забезпечує перевалку нафти, газу та аміаку.

Резервуарний парк комплексу перевищує 1 млн кубометрів і є ключовим елементом експортної енергетичної інфраструктури РФ.

За попередніми даними, після атаки на території нафтоперевалочного комплексу зафіксували пожежу.

Попередня атака і збитки

Нагадаємо, попередній удар СБУ по цьому ж терміналу відбувся 22 січня. Тоді було пошкоджено технологічні трубопроводи на причалах, а також резервуари з вакуумним газойлем і мазутом.

Орієнтовні збитки від тієї атаки оцінювалися приблизно у 50 млн доларів.

Водночас, днями Сили безпілотних систем також заявляли про удару по терміналу "Таманьнафтогаз". З цього слідує, що за останні декілька днів українські дрони двічі уразили важливий для РФ термінал.

Чому це важливо

За словами джерел у СБУ, українські спецслужби системно завдають ударів по об’єктах енергетичної та експортної інфраструктури Росії, які забезпечують значні доходи бюджету країни-агресора.

Зниження можливостей експорту енергоносіїв ускладнює фінансування війни та логістичне забезпечення російських військ.