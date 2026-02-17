СБУ вдарила по нафтовому терміналу у Тамані: чому це важливо

Українські дрони атакували інфраструктуру нафтового терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї Росії. Там виникла пожежа та було чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Читайте також: ЗСУ знищили "мисливця за субмаринами" в Криму
За даними джерел, дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по одному з найбільших портових нафтотерміналів Чорноморського регіону. Він забезпечує перевалку нафти, газу та аміаку.
Резервуарний парк комплексу перевищує 1 млн кубометрів і є ключовим елементом експортної енергетичної інфраструктури РФ.
За попередніми даними, після атаки на території нафтоперевалочного комплексу зафіксували пожежу.
Нагадаємо, попередній удар СБУ по цьому ж терміналу відбувся 22 січня. Тоді було пошкоджено технологічні трубопроводи на причалах, а також резервуари з вакуумним газойлем і мазутом.
Орієнтовні збитки від тієї атаки оцінювалися приблизно у 50 млн доларів.
Водночас, днями Сили безпілотних систем також заявляли про удару по терміналу "Таманьнафтогаз". З цього слідує, що за останні декілька днів українські дрони двічі уразили важливий для РФ термінал.
За словами джерел у СБУ, українські спецслужби системно завдають ударів по об’єктах енергетичної та експортної інфраструктури Росії, які забезпечують значні доходи бюджету країни-агресора.
Зниження можливостей експорту енергоносіїв ускладнює фінансування війни та логістичне забезпечення російських військ.
14 лютого Сили оборони України завдали ударів по кількох важливих військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях, уразивши техніку, засоби зв’язку та інфраструктуру забезпечення противника.
12 лютого українські військові здійснили серію ударів по ключових цілях на території РФ, зокрема по арсеналу в Котлубані Волгоградської області та ракетному підприємству в Мічурінську. Напередодні, в ніч на 11 лютого, було уражено Волгоградський нафтопереробний завод і низку інших об’єктів противника.
Раніше ЗСУ також атакували військову інфраструктуру ворога як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибині Росії, зокрема пункт управління дронами підрозділу центру "Рубікон".